Basket: “EuroCup” – Regular Season: decima giornata

Su Sky e in streaming su NOW la 7Days EuroCup che tra domani, martedì 10, e mercoledì 11 gennaio metterà in scena la decima giornata della Regular Season.

Tre le squadre italiane in corsa, Umana Reyer Venezia, Dolomiti Energia Trento e Germani Brescia.

Tre anche le partite da seguire in diretta, tutte con protagoniste le italiane, con Brescia per prima sul parquet, impegnata domani in casa contro gli spagnoli della Joventut di Badalona Match live alle ore 20.30 su Sky Sport 251 e NOW.

Mercoledì le altre due italiane, con Trento che alle 18.30 sarà ospite a Patrasso dei greci del Promitheas. Diretta su Sky Sport Arena e NOW.

