Vitamina G: premiati 93 progetti under35 del Lazio

Dalla sostenibilità allo sport, passando per la cultura, la creatività, l’agricoltura, l’inclusione sociale e molto altro, 93 progetti del bando di Vitamina G 2022, danno nuova vita alla regione degli under35, rendendo i giovani finalmente protagonisti del loro futuro. Le nuove generazioni fanno un passo in avanti nella creazione di progetti volti a ridisegnare il mondo che li circonda, con uno sguardo differente e pronto a cogliere nuove sfide.

La Regione Lazio premia i 93 progetti vincitori del bando per dare energia alle nuove idee degli under35 per il secondo anno consecutivo. Vitamina G, realizzato nell’ambito del programma GenerAzioni Giovani delle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la Gioventù, torna con l’obiettivo di offrire sostegno economico e tecnico alle iniziative dei giovani rispetto a sfide prioritarie per le comunità, promuovendo opportunità e, nello stesso tempo, partecipazione inclusiva alla vita economica, sociale e democratica.

Il suo contributo ai progetti vincitori è di oltre 2,3 milioni di euro che equivale ad un sostegno economico ai progetti vincitori pari ad un contributo di 25.000€ ciascuno.

La premiazione è avvenuta il 22 dicembre al We Gil di Roma alla presenza del delegato alla Cultura della Regione Lazio, Lorenzo Sciarretta.

I 93 progetti vincitori del bando Vitamina G 2022 spaziano tra diverse aree di interesse, tutte volte a dare nuova vita alla regione degli under35, ciascuno con le proprie caratteristiche e la propria storia.

