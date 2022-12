Dal 29 al 31 dicembre Virginia Raffaele torna al Teatro EuropAuditorium di Bologna con il suo spettacolo Samusà.

Dopo il grande successo dello spettacolo Performance del 2015 e anni particolarmente intensi che l’hanno vista protagonista in tv di uno show e una serie televisiva, oltre alla conduzione del Festival di Sanremo e il doppiaggio di Morticia nel cartone animato “La Famiglia Addams”, Virginia Raffaele torna in scena con un racconto che si nutre dei ricordi dell’artista e di quel mondo fantastico in cui è ambientata la sua infanzia reale: il luna park.

È quel luogo, dunque, il punto di partenza dello show in cui Virginia Raffaele farà divertire ed emozionare, stupire, commuovere e far ridere a crepapelle il pubblico come solo lei è in grado di fare.

“Sono nata e cresciuta dentro un luna park, facevo i compiti sulla nave pirata, cenavo caricando i fucili, il primo bacio l’ho dato dietro il bruco mela. Poi il parco ha chiuso, le giostre sono scappate e adesso sono ovunque: le attrazioni sono io e siete voi. Tutto quello che siamo diventati stupisce quanto un giro sulle montagne russe e confonde più di una passeggiata tra gli specchi deformanti. Prendete posto altro giro altra corsa”, dichiara Virginia Raffaele.

BIGLIETTI

PREZZI BIGLIETTI: Platea intero 39,00 € – Platea ridotto 34,50 € – Platea abbonato 26,00 € – Platea under 12 25,00 € – Balconata intero 30,00 € – Balconata ridotto 27,00 € – Balconata abbonato 20,00 € – Balconata under 12 15,00 €

PREZZI BIGLIETTI 31 DICEMBRE: Platea intero 55,00 € – Platea under 12 34,00 € – Balconata intero 49,00 € – Balconata under 12 25,00 €

La biglietteria del Teatro EuropAuditorium è aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, e martedì e giovedì anche dalle ore 11.00 alle ore 13.00 (Piazza Costituzione 5/f, Bologna – info@teatroeuropa.it – 051.372540).

