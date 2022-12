Il Natale è arrivato e sotto l’albero del Room 26 i doni sono preziosi. Come Tommy Vee, regalo da scartare in console come super ospite delle festività natalizie all’Eur.

Il fine settimana parte venerdì 23 dicembre, con un antipasto musicale a base dei resident dj del club, Fabio Angeli, Mattia Olivi e Lorenzo Barbera. Dopo la pausa della vigilia (24 dicembre), si tornerà in pista la notte di domenica 25 dicembre con Tommy Vee, special guest accolto dal dj resident Fabio Angeli. Direzione Artistica a cura di Neon.

Tommy Vee sarà il protagonista assoluto della vera e propria Christmas Night romana, in cui il seguitissimo dj sarà pronto a deliziare il pubblico con delle speciali selezioni natalizie. Il modo migliore e più divertente per smaltire i fasti culinari delle cene e pranzi delle feste, che terranno i romani incollati alle tavole di Natale. Un buon motivo per darsi una scossa e vivere fino in fondo un’altra notte nel segno di sonorità house e ecommercial music, che strizzano l’occhio all’house d’autore tanto amata dal dj che gira il mondo con la sua musica.

Room 26

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia