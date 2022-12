Cosa c’entra l’astrologia con il lancio di una nuova collezione?

Una Venere isolata è una favola contemporanea e surreale ambientata nel mondo della moda, ma narrata attraverso i filtri delle percezioni sottili, con un’estetica Gothic Western.

Il libro, è il romanzo d’esordio di Monica Re che verrà presentato oggi giovedì 1° dicembre alle ore 19 presso Ècate Caffè Libreria di via Pomponazzi 9/E a Milano con, durante la serata, un breve passaggio del libro messo in scena dalla compagnia Tavolo.02.

Il Libro

Valentina, madre ed imprenditrice, irrequieta e a tratti visionaria, dialoga con i mille volti intorno e dentro di sé, trasformando le tappe dell’organizzazione di una sfilata in un thriller psicomagico.

La protagonista, come una moderna Alice nel paese delle Meraviglie, oltrepasserà lo specchio proprio quando, sotto ipnosi, riuscirà ad assottigliare quel confine che crediamo esistere fra reale e sogno.

Il lavoro di comunicazione per la nuova collezione del designer Alessandro De Lucchi darà il via ad una danza di coincidenze che rimescolerà le forze in gioco… sarà allora possibile ricominciare da dove tutto ebbe inizio.

Un viaggio oltre la consueta percezione che abbiamo del Fashion System, un romanzo di formazione attraverso l’evoluzione della protagonista che mette parte della propria biografia astrologica al servizio di un messaggio più grande.

Saper vestire l’abito non solo come un indumento, ma anche come un talismano perché è «in grado di trasformare la percezione che abbiamo di noi stessi, facendo emergere talentidimenticati, profondamente salvifici» come dice l’autrice.

«Quando ho cominciato a scrivere non avevo idea di dove sarei andata a parare, né se sarei stata in grado di concludere la mia opera. Per me non si tratta “solo” di un romanzo. Rappresenta piuttosto un viaggio interiore alla ricerca dell’Eudaimonia. La manifestazione del mio Daimon.»

L’autrice

Fondatrice e Presidente di Studio Re Media Relations, agenzia milanese indipendente, per venticinque anni Monica Re, si è dedicata alla comunicazione di importanti multinazionali e al lancio di start up innovative nei settori moda, beauty e design

“Una Venere isolata” è il primo romanzo scritto da Monica, esperta cantastorie – o storyteller come il marketing contemporaneo definisce chi mette la propria scrittura creativa al servizio del talento di altri.

Attraverso l’amore incondizionato per la bellezza, la moda, il design e la crescita interiore, l’autrice perfeziona un linguaggio interdisciplinare nuovo, capace di far dialogare il fashion con il mistico.

Fra biografia astrologica (quella Venere isolata è presa in prestito dal suo tema natale), aneddoti professionali, e la voce degli Dei incontrati lungo il percorso; Monica Re getta i semi per una nuova cultura anticonvenzionale, che utilizza la moda come strumento di evoluzione

