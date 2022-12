Dopo il successo del singolo “Follow Me” con il rapper canadese Tory Lanez, che in poche settimane ha superato un milione di ascolti su Spotify, la Freaky Queen SENHIT torna con il nuovo singolo “TRY TO LOVE YOU” che sarà disponibile a partire dalla notte a cavallo tra venerdì 30 e sabato 31 dicembre in digitale, in tempo per festeggiare Capodanno con tutti i suoi fan nel mondo.

Il brano è prodotto da Thomas Stengaard, che già ha collaborato con Senhit per “Adrenalina” (singolo arrivato in finale all’Eurovision Song Contest 2021 per San Marino e che ha superato 17 milioni di ascolti su Spotify) e che ha lavorato con molte star eurovisive e artisti come Alvaro Soler.

“Try to Love You” è una ballata in inglese, raffinata e dal sound internazionale.

Dal 31 dicembre il singolo entrerà anche in rotazione radiofonica.

Il singolo sarà accompagnato da un videoclip esclusivo, disponibile dal 6 gennaio, configurandosi come prima uscita del nuovo anno della poliedrica artista, che è già ricco di appuntamenti.

Senhit ha pubblicato in digitale per le festività natalizie “Jesus, Oh What a Wonderful Child!”, cover della celebre canzone natalizia di Mariah Carey, registrato a Verona insieme al Sunshine Gospel Choir di Torino, diretto da Alex Negro, insieme alla band di Senhit e a una vigorosa sessione di fiati, con la direzione musicale di Placido Salamone.

Una canzone piena di speranza che l’artista italo eritrea vuole condividere con i suoi fan internazionali trasmettendo gioia e serenità https://youtu.be/0NNcQbWdvBk

