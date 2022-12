Rosalìa: “Despechà RMX”, in collaborazione con Cardi B.

Venerdì 16 dicembre, è uscito ed è entrato in rotazione radiofonica “DESPECHÀ RMX”, versione remix della travolgente hit globale dell’artista, produttrice e cantautrice da MILIONI di stream e vincitrice di un Grammy Award ROSALÍA in collaborazione con la regina della nuova scena hip-hop CARDI B.

“Despechà”, certificata ORO in Italia, ha accumulato MEZZO MILIARDO di stream, 250 MILIONI di visualizzazioni su YouTube, 2 MILIONI di video su TikTok e ha raggiunto la Top 5 della classifica globale di Spotify, la Top 25 della classifica Viral italiana di Spotify e della classifica globale di Shazam, la Top 35 della classifica Viral globale di Spotify e la Top 45 della classifica italiana di Spotify. In Italia, il brano è entrato nella Top 50 dell’airplay radiofonico.

L’album “MOTOMAMI +”, che contiene il singolo “Despechà” e le hit “La Fama”, “Saoko” e “Chicken Teriyaki”, è un disco fuori dagli schemi che accompagna l’ascoltatore in un viaggio musicale seducente e sfaccettato, in grado di offrire l’autoritratto di una giovane donna forte, innovativa e orgogliosamente femminile.

Rosalía ha portato in giro per il mondo i suoi grandi successi con il suo “MOTOMAMI WORLD TOUR”, che per la prima e unica tappa italiana al Mediolanum Forum di Assago (MI) ha registrato SOLD OUT e ha conquistato pubblico e critica.

