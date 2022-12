In quest’ultimo anno, Medy ha raccontato la sua vita attraverso i testi delle canzoni. Adesso a parlare sarà lui, in prima persona, nel cortometraggio “9 CHIAMATE – IL FILM”, online sul suo canale YouTube da martedì 6 dicembre, al seguente link: https://youtu.be/xMmma0Bjzlo.

L’arresto, il processo, la fuga, la latitanza, la cattura e la detenzione.Le immagini raccontano uno dei periodi più difficili della vita di Medy. Il cortometraggio inizia con la fuga, ancora minorenne, dagli assistenti sociali durante il processo.

Da questo momento in poi c’è un periodo di latitanza di tre mesi, in cui viene accolto da una ragazza e ospitato a casa sua, fin quando, però, le autorità non riescono a trovarlo e viene definitivamente arrestato per evasione e possesso di droga.

Il rapper ti fa entrare nel suo mondo mostrando un lato che in pochi hanno il coraggio di svelare: la realtà. Purtroppo nella vita ci sono eventi che ti possono ostacolare, un passato che non ti ha dato mai tante possibilità e che ti ha costretto ad intraprendere strade sbagliate, persone che ti hanno salvato e altre che ti hanno fatto crollare.

Comprendere i propri sbagli, migliorarsi sempre, porsi degli obiettivi e inseguire i propri sogni può sembrare retorico, ma a volte è l’unico modo per uscirne.

https://instagram.com/medycartier2

