Il cantante e pianista multiplatino – artista del roster Me Next con all’attivo 33 Dischi di Platino e 36 Dischi d’Oro – ha appena pubblicato per Island Records SIRIO (Concertos), la nuova edizione dell’album dei record che include 8 dei suoi più iconici brani in un’inedita versione piano, voce e archi, con pianoforte interamente suonato dall’artista e due strofe inedite.

Dopo un anno memorabile con Sirio – Triplo Disco di Platino, oltre 600MLN di stream complessivi nonché l’album più ascoltato in Italia nel 2022 su Spotify, entrato di diritto nella storia della FIMI per aver totalizzato 17 settimane in testa alla classifica degli album più venduti – Lazza scalda i motori per un 2023 che si preannuncia a dir poco esplosivo: sulla scia della partecipazione sul palco dell’Ariston, si esibirà live nei palazzi dello sport più importanti d’Italia con il suo OUVER-TOUR, la tournée prodotta e organizzata da Vivo Concerti e Next Show prevista per i mesi di aprile e maggio 2023, che ha già fatto registrare numerosi sold out.

SIRIO (Concertos) TRACKLIST

ALIBI (Concertos) MOLOTOV (Concertos) PIOVE (Concertos) PANICO (Concertos) SENZA RUMORE (Concertos) NESSUNO (Concertos) USCITO DI GALERA (Concertos) NULLA DI (Concertos)

CALENDARIO LAZZA OUVER-TOUR

19 aprile – Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

22 aprile – Milano @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

27 aprile – Torino @ Pala Alpitour

29 aprile – Milano @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

30 aprile – Milano @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

3 maggio – Napoli @ Palapartenope – SOLD OUT

6 maggio – Bologna @ Unipol Arena

