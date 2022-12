Angelina Jolie lascia il ruolo di ambasciatrice dell’agenzia ONU per i rifugiati

L’UNHCR elogia l’attrice per il suo lavoro “instancabile” in paesi come Yemen e Burkina Faso dal 2001

Angelina Jolie lascia il suo ruolo di ambasciatrice dell’Agenzia ONU per i rifugiati.

L’attrice premio Oscar ha dichiarato che i rifugiati sono “le persone che ammiro di più al mondo” e che ora si dedicherà alle organizzazioni guidate dalle persone più direttamente colpite dai conflitti.

La Jolie, 47 anni, è nota per il suo attivismo quanto per la sua sfavillante carriera, che comprende ruoli da protagonista in film come Mr & Mrs Smith, Maleficent, Wanted e Lara Croft: Tomb Raider.

Collabora con l’UNHCR dal 2001 e nel 2012 è stata nominata inviata speciale.

Scrivendo su Instagram, la Jolie ha dichiarato che avrebbe passato il resto della sua vita a lavorare con i rifugiati.

“Dopo oltre 20 anni, oggi lascio il mio lavoro con l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati”, ha dichiarato la Jolie.

“Credo in molte cose che l’ONU fa, in particolare nelle vite che salva attraverso gli aiuti di emergenza. L’UNHCR è pieno di persone straordinarie che ogni giorno fanno la differenza nella vita delle persone.

La Jolie ha aggiunto di essere “grata per il privilegio e l’opportunità” di lavorare con l’organizzazione.

“Continuerò a fare tutto ciò che è in mio potere negli anni a venire per sostenere i rifugiati e gli altri sfollati”, ha dichiarato.

https://unric.org/it/

Leggi altre curiosità dal mondo su Dietro La Notizia.