Torna Run Happy Tour, l’appuntamento firmato Brooks che coinvolge ogni anno runner e camminatori per vivere un’esperienza unica nel suo genere. E questa volta lo fa con una grande festa in un’unica data in Italia per far testare le ultime novità della collezione e per trascorrere una giornata all’insegna dello sport e del divertimento.

L’appuntamento è il 3 dicembre a Milano al Brooks Run Merry Village allestito presso il Circolo Filologico Milanese dove, a partire dalle ore 9.00, ci si potrà riscaldare al ritmo di musica e vivere una o più esperienze tra:

Run Merry – allenamento di corsa 8 km con il campione di Ironman Daniel Fontana per

scoprire tutte le tecniche e perfezionare il proprio stile (ritrovo alle ore 9.00);

Run Merry Walk – allenamento di camminata di 5km con Fabio Moretti, fondatore della

Scuola Italiana di Camminata Sportiva (ritrovo alle ore 10:00);

Run Merry Eat & Hiit – workshop sulla nutrizione e allenamento con l'esperta Elena Casiraghi e il triatleta Ivan Risti (ritrovo alle ore 14:00).

Il Run Happy Tour è aperto a tutti ed è gratuito.

Partecipare è semplice, bastano solo tre passi:

1. Iscriversi sul sito dedicato: https://www.brooksrunning.com/it_it/brooks-run-happy-tour/

2. Scegliere una o più attività

3. Partecipare con tanta energia e voglia di divertirsi

Ogni runner riceverà la t-shirt ufficiale e potrà partecipare all’estrazione finale di un kit completo di abbigliamento e calzature. Per tentare la fortuna, basterà semplicemente prendere parte a una delle attività e compilare la lettera che verrà consegnata all’evento.

Durante tutta la giornata il team di Brooks sarà a disposizione per consulenze personalizzate e sarà possibile provare le ultime novità della collezione, tra cui in anteprima assoluta la Ghost 15.

Iscrizioni, programma completo e maggiori informazioni su:

https://www.brooksrunning.com/it_it/brooks-run-happy-tour/

