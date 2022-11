LE DEVA, l’unico quartetto pop femminile italiano formato da Greta Manuzi, Laura Bono, Roberta Pompa e Verdiana Zangaro, vincono la 23esima edizione del festival “Kenga Magjike” nella categoria Big International Artist con il brano “GiuraGiuda” (Dischi dei sognatori – distribuzione ADA Music Italy – https://ada.lnk.to/giuragiuda_pre).

“Kenga Magjike” è uno degli eventi più importanti e seguiti in Albania, ma non solo. È un festival internazionale, che vede la partecipazione di tanti artisti che si sfidano in diverse categorie. Le Deva sono state proclamate vincitrici in diretta televisiva nazionale, sulla rete Rtvklan proprio all’interno della categoria che ha riunito cantautori, cantautrici e gruppi provenienti da tutto il mondo.

“GiuraGiuda” ha rappresentato un nuovo percorso per Le Deva, che in questo brano elettro-pop vestono i panni di moderne supereroine, che rivendicano la forza delle donne che subiscono inganni e tradimenti.

Con una nuova immagine coraggiosa e sfrontata e sonorità rinnovate, Le Deva dimostrano con questo pezzo la loro capacità di essere versatili e saper spaziare tra i diversi generi musicali. “GiuraGiuda” è stato scritto da Verdiana Zangaro insieme a Pasquale Chiavaro, Marco Rettani e Valerio Polverino e prodotto da Dangelo.

“GiuraGiuda” è anche un videoclip, disponibile al seguente link: https://youtu.be/JLUAH3CnrSc.

Nel video, diretto da Mauro Russo, Le Deva vestono i panni di moderne supereroine, che si vendicano con i propri uomini dei torti subiti, all’interno di uno scenario post-moderno, dark e a tratti anche un po’ fantasy.

Ognuna delle componenti della band interpreta un ruolo, per ritrovarsi insieme, unite a combattere contro le ingiustizie e i torti subiti dai loro “giuda”.

