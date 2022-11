Nel fine settimana ritorna la prosa al Teatro Giuditta Pasta. Doppio appuntamento sabato 3 dicembre (ore 21.00) e domenica 4 dicembre (ore 15.30) con una commedia contemporanea affidata alla verve comica di Maria Amelia Monti e Marina Massironi, protagoniste di «Il marito invisibile», un lavoro scritto e diretto da Edoardo Erba, che affronta in tono leggero il tema della scomparsa della vita di relazione.

Tutto inizia con una videochat tra Fiamma e Lorella, due amiche cinquantenni che non si vedono da tempo. Dopo i saluti di rito e qualche chiacchiera, Lorella annuncia di essersi sposata. Data la sua proverbiale sfortuna con gli uomini, la notizia è sorprendente, ma diventa incredibile quando rivela che il consorte è invisibile. Il primo pensiero di Fiamma è che l’isolamento abbia prodotto danni irreparabili nella mente dell’amica. All’inizio cerca di aiutarla, ma poi rimane anche lei vittima della fatale e sconcertante attrazione che ogni essere umano prova verso il «potere dell’invisibilità».

Molto particolare è la messa in scena, che gioca su una continua relazione e sovrapposizione tra realtà sul palco e realtà virtuale, realizzata attraverso monitor, immagini in presa diretta e visualizzazione dei messaggi sui cellulari delle protagoniste.

La prima commedia in videocall

‘Il marito invisibile’ di Edoardo Erba è la prima commedia in videocall. Una messinscena innovativa con le attrici che recitano, sul palco, senza mai guardarsi negli occhi. In alto le loro immagini vengono trasmesse in due grandi schermi mentre sono nelle loro case, come a voler dire che la realtà virtuale supera la realtà ordinaria.

La pièce vedrà in scena due straordinarie protagoniste che accompagneranno il pubblico, con la loro personalissima comicità, in un viaggio nella contemporaneità. Un atto unico dal ritmo incalzante, che cattura lo spettatore dalla prima battuta senza lasciargli possibilità di distrarsi.

Biglietti

Posti ancora disponibili su entrambe le recite: sabato sera quasi sold-out maggiori disponibilità per domenica pomeriggio. Biglietti in vendita online (www.teatrogiudittapasta.it) oppure al botteghino di via I Maggio a Saronno (merc. e sab. 9.30/12.30 – ven. 14.30/17.30).

