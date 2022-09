Il taglio ai consumi di elettricità, la tassazione sugli extra profitti per le multinazionali dell’energia il contributo solidarietà delle società che lavorano nei combustibili fossili.

Questi i temi che Bruxelles si appresta a varare per il programma sull’energia evidenziando innanzitutto la necessità della riduzione della domanda elettrica, oltre alla tassazione sugli extra-profitti per le multinazionali dell’energia e al contributo di solidarietà da parte delle società che lavorano i combustili fossili.

Inoltre la cosiddetta “windfall tax” (tassa sugli extra-profitti) avrà un limite obbligatorio ai ricavi degli operatori che producono energia nucleare, lignite e rinnovabili, cioè differenti dal gas.

Ai governi nazionali spetta decidere in quali ore esatte far scattare il taglio per l’utilizzo dell’elettricità. Probabile una riduzione dalle 3 alle 4 ore giornaliere.

Per i cittadini europei sarà probabilmente impossibile poter usare due elettrodomestici in contemporanea in alcune ore della giornata.

Il tetto generale sulle importazioni di gas e sostenuto da quindici paesi con l’Italia in prima fila, si scontra con forte resistenza sia nella UE che tra i partners energetici di Bruxelles.

Il primo Ministro norvegese è stato il primo a esprimere immediatamente il suo scetticismo riguardo al provvedimento, che potrebbe Algeria e Azerbaigian in chiaro disappunto e del loro gas, adesso l’’Europa, non può più farne a meno..

