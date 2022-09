Torna in libreria “Bones and all” di Camille DeAngelis

Torna in libreria oggi, 6 settembre, Bones and All, romanzo di Camille DeAngelis da cui è tratto il nuovo film di Luca Guadagnino, presentato in questi giorni alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.

Il libro esce con una nuova traduzione a cura di Vincenzo Latronico, in una nuova edizione Oscar Mondadori, per la collana Oscar Fabula.

LA TRAMA

Maren Yearly è una giovane donna che desidera ciò che desiderano tutti: vorrebbe essere ammirata e rispettata. Vorrebbe essere amata. Ma Maren ha anche delle esigenze particolari e segrete, che l’hanno costretta a una specie di esilio dal genere umano. Si odia per quella cosa brutta che fa, e per ciò che la cosa brutta ha fatto alla sua famiglia e al suo senso di identità, per come la cosa brutta determina il suo posto nel mondo e il modo in cui le persone la vedono e la giudicano. In fondo, non ha scelto lei di essere così.

Perché Maren Yearly non si limita a spezzare cuori: li divora. Letteralmente. L’amore può avere molte forme diverse, ma per Maren finisce sempre nello stesso modo: lei che nasconde le prove e sua madre che carica i bagagli in auto.

Ma quando, il giorno dopo il suo sedicesimo compleanno, la madre l’abbandona, Maren decide di andare in cerca del padre che non ha mai conosciuto. E finirà per scoprire molto più di quanto si aspettasse: perché, oltre a suo padre, sta cercando se stessa.

Camille DeAngelis

ha scritto alcuni romanzi per adulti, una guida turistica dell’Irlanda e due libri di non-fiction, Life Without Envy e A Bright Clean Mind. Bones and All ha vinto l’Alex Award dell’Associazione Americana dei Librai nel 2016. È diventata vegana nell’aprile del 2011.

Altri articoli di Libri su Dietro la Notizia