Nina & Olga volano su DeAJunior da settembre

La serie televisiva, Nina & Olga, ispirata ai libri de La Nuvola Olga della nota scrittrice e autrice di libri per bambini, Nicoletta Costa, co-prodotta da Enanimation e Mondo TV Producciones Canarias S.L. – Nina Y Olga A.I.E. in collaborazione con Rai Ragazzi, finalmente approda su DeAJunior (in esclusiva su SKY al canale 623) dal 5 settembre, dal lunedì al venerdì alle ore 19.20.

Ogni giorno alle ore 19.20 Nina e la sua inseparabile amica, la Nuvola Olga, faranno compagnia ai bambini sintonizzati su DeAJunior, per accompagnarli nella crescita in maniera ogni giorno divertente.

Uno dei personaggi più amati dai piccoli lettori di Nicoletta Costa, grazie agli storici titoli di EMME edizioni, un successo editoriale internazionale da oltre 30 anni, la Nuvola Olga è uno dei due protagonisti di questa serie televisiva di successo e premiata, che è già amata e conosciuta dal pubblico dei giovanissimi in Italia grazie alla capillare programmazione su Rai Yoyo e Rai Play.

Per questa serie televisiva, rivolta ai bambini dai 3 ai 6 anni, Enanimation, pluripremiata casa di produzione e distribuzione cinematografica di Torino, ha sviluppato un nuovo personaggio, che non fa parte della precedente letteratura dell’autrice, ovvero una bambina molto curiosa con una testa piena di ricci che vive nel Mondo di Sotto, Nina, che è la migliore amica della bianca Nuvola Olga.

Nina è una dolcissima bambina di 6 anni e con il suo compagno di scuola e amico Teo vivranno con Olga innumerevoli avventure. Un giorno, infatti, guardando giù, Olga, che vive nel Mondo di Sopra insieme al Sole, alla Luna e alle zie Grigione, vede Nina rincorrere il suo cappello e decide di scendere ad aiutarla. Sarà l’inizio di una grande amicizia.

Con divertimento e naturalezza, nel corso della serie le due protagoniste accompagneranno i bambini nelle piccole sfide quotidiane, tendendo loro la mano e imparando insieme a comprendere e a gestire le emozioni.

Realizzata in animazione 2D digitale, la regia di Nina & Olga è stata affidata a Lisa Arioli, già co-regista del recente medio metraggio sulla vita di San Francesco “Francesco”, prodotto da Enanimation e Rai Ragazzi. La direzione della scrittura è dell’autore inglese Steve Middleton e le musiche sono del musicista pluripremiato Luigi Meroni, autore per anni presso la Hans’s Zimmer Media Ventures. Il concept della serie è stato realizzato a quattro mani da Nicoletta Costa e Stefania Raimondi, mentre le produttrici esecutive sono Federica Maggio e Maria Bonaria Fois.

Dal debutto della serie televisiva, avvenuto lo scorso settembre sulle reti Rai, Nina & Olga hanno trovato dei nuovi compagni di viaggio, con Mondadori – Libri per Ragazzi, che ha realizzato una ricca collana di libri ispirati alla serie televisiva e autorali con Nicoletta Costa; con Ludattica, partner per i giochi educativi e i libri-gioco; Musgummi e Kimbe, rispettivamente per il Costume Character e per gli eventi live; con Illustrabimbi, per una originalissima e delicata linea d’abbigliamento utilizzando i disegni dell’autrice. Ultimo compagno di questa avventura è Plush Company, che lancerà questo autunno sul mercato una linea di plush ispirati a Nina & Olga.

Online, sul Nicoletta Costa Store, il sito ufficiale dedicato al mondo e ai prodotti di Nicoletta Costa, è presente inoltre uno spazio dedicato al merchandising di Nina & Olga dove è possibile acquistare magliette, tazze e astucci esclusivi per i piccoli fans di queste due amiche inseparabili.

Altri articoli Dietro la TV su Dietro la Notizia