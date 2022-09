La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello presenta Tebe al tempo della febbre gialla l’ultimo spettacolo di una delle più importanti compagnie teatrali del mondo, Odin Teatret con sede a Olstebro (Danimarca) fondata nel 1964 dal regista italiano Eugenio Barba.

Questo spettacolo sarà la conclusione del lungo lavoro svolto dalla compagnia in questi quasi 60 anni di teatro. Il loro lavoro ha condizionato intere generazioni di registi, attori e artisti di tutto il mondo, la loro notorietà e riconoscimento è planetaria.

Verrà presentato al Teatro Vascello in prima nazionale questo che si presenta come il loro addio alle scene. Eugenio Barba e i componenti dell’Odin Teatret di provenienza internazionale: Italia, Inghilterra, Germania, Francia, India, sono maestri d’arte oltre a rappresentare i propri spettacoli nei principali teatri del mondo, tengono corsi, stage, laboratori teatrali in tutte le università del mondo e praticano il famoso baratto d’artista colonizzando territori e spazi inesplorati dal teatro.

Dal 26 settembre al 2 ottobre al teatro Vascello

Dal lunedì al venerdì h 21 – sabato h 19 – domenica h 17

Tebe al tempo della febbre gialla

Testo e regia: Eugenio Barba

Attori: Kai Bredholt, Roberta Carreri, Donald Kitt, Iben Nagel Rasmussen, Julia Varley

Spazio scenico: Odin Teatret

Durata e info: 70 minuti per un pubblico limitato di persone, lo spettacolo, una performance poetica di grande impatto visivo, è recitato in greco antico ad eccezione di alcune frasi in italiano che orientano lo spettatore

Oltre a presentare il loro ultimo spettacolo, è stata organizzata una piccola rassegna alla Sala Troisi della produzione cinematografica dell’Odin Teatret.

IL CINEMA DELL’ODIN TEATRET

Sabato 1° ottobre 2022 Cinema Troisi, ore 11

Presentano: Roberta Carreri, Julia Varley, Francesca Romana Rietti studiosa di teatro e cofondatrice, con Mirella Schino e Valentina Tibaldi, nel 2008 degli Odin Teatret Archives.

Sulle due sponde del fiume

Soggetto, sceneggiatura e regia: TorgeirWethal; fotografia: Morten Bruus-Pedersen & Roald Pay; produzione: Odin Teatret Film; 56 minuti; colore; 1978.

Victoria – Black and Woman

Soggetto, sceneggiatura e regia: TorgeirWethal; fotografia: Morten Bruus-Pedersen & Roald Pay; montaggio: Niels Pagh Andersen; suono: Niels Skousen; produzione: Odin Teatret Film, 21 minuti; bianco e nero; 1978

Domenica 2 ottobre 2022 Cinema Troisi, ore 11

Presentano: Eugenio Barba, Davide Barletti e Jacopo Quadri.

Prima del film L’Albero, basato sull’omonimo spettacolo dell’Odin Teatret diretto da Eugenio Barba tra il 2016 e il 2021.

Regia Davide Barletti e Jacopo Quadri; montaggio Nicolò Tettamanti; suono Antonio Barba; fotografia Greta De Lazzaris e Stefano Tremacere; produzione Nordisk Teaterlaboratorium, Fluid Produzioni, Ubulibri; 75 minuti; colore, 2022.

Teatro Vascello

via Giacinto Carini 78

Roma Monteverde

Acquista i biglietti on line https://www.vivaticket.com/it/Ticket/tebe-al-tempo-della-febbre-gialla/182455 –

Biglietteria film: 5 euro Cinema Sala Troisi, Roma via Induno 1

Info:orari spettacoli: ore 21, sabato ore 19, domenica ore 17

Altri articoli di Teatro su Dietro La Notizia