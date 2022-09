La città di Lecco torna ad ospitare, dal 7 al 9 ottobre, la quinta edizione di #leparolevalgono, il Festival Treccani della lingua italiana.

Organizzato nella suggestiva cornice dei luoghi manzoniani, il Festival nasce per iniziativa della Fondazione Treccani Cultura e del Comune di Lecco come appuntamento annuale in cui comunicare i temi più rilevanti della costante ricerca di Treccani sulla lingua italiana, sia nei suoi specifici aspetti linguistici e lessicografici, sia come specchio dei cambiamenti sociali e civili del nostro Paese.

Nell’epoca dei social network e della circolazione di una quantità eccessiva di informazioni, talvolta non vagliate con accuratezza (l’infodemia), «le parole valgono», perché chi le possiede e ne conosce le sfumature è in grado di comprendere, farsi capire e sviluppare il pensiero critico necessario a essere un cittadino consapevole.

Dunque il Festival mette al centro il valore delle parole come mezzo di espressione, di ragionamento, di condivisione e di sincero, rispettoso e costruttivo confronto tra diverse posizioni. E lo fa attraverso incontri tematici, spettacoli e laboratori didattici.

Filo conduttore di questa edizione sarà un argomento di estrema attualità, l’Ambiente, concetto che sarà declinato secondo tre parole chiave: cambiare, abitare e narrare.

Informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione sono disponibili all’indirizzo:

www.festivaltreccanidellalinguaitaliana.it

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia