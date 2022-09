All’inizio degli anni ’90, centinaia di giornalisti da tutto il mondo raggiunsero la Bosnia, per riferire sulla guerra e sull’assedio di Sarajevo. Una di loro era la corrispondente belga della RTBF, Françoise Wallemacq. A distanza di circa trent’anni, Sébastien Foucault, ispirandosi ai reportage radiofonici da lei realizzati allora, crea una performance teatrale sulla responsabilità del raccontare.

Per Foucault – già attore per Milo Rau, negli spettacoli The Civil Wars e La Reprise – lo spettacolo è lo spunto per una riflessione sul proprio modo di praticare il teatro documentario e sui limiti della messa in scena di un racconto.

In costante oscillazione tra giornalismo e teatro, la pièce porta in teatro la stessa Françoise Wallemacq, ma anche l’ex giornalista bosniaca Vedrana Božinović, che seguì l’assedio di Sarajevo e in seguito è diventata attrice, oltre a Michel Villée, ex addetto stampa di MSF Belgio, ora burattinaio.

Sul palco, Françoise, Vedrana e Michel evocano ricordi personali, ma anche le testimonianze dei giornalisti locali e internazionali che documentarono la guerra oltre all’esperienza di testimoni oculari, che la giornalista belga intervistò all’epoca e che ritrova trent’anni anni dopo. Sono esperienze vivide, personali, originali, che ciascuno di loro esplora con le proprie risorse, per trovarvi qualcosa con cui affrontare il futuro.

Piccolo Teatro Grassi(Via Rovello, 2 – M1Cordusio),

martedì 27 settembre2022, ore 19.30

Reporters de guerre

PRIMA NAZIONALE

di Sébastien Foucault, Julie Remacle et ensemble

drammaturgia Julie Remacle

regia Sébastien Foucault

con Françoise Wallemacq, Vedrana Božinović, Michel Villée

Spettacolo in francese, inglese e bosniaco, con sovratitoli in italiano

Durata: 120’ senza intervallo

Informazioni e prenotazioni 02.21126116 – www.piccoloteatro.org

