Per gli amanti del thriller asiatico e non solo ,tratto dal romanzo del giallista Keisuke Sone , dal 15 settembre il macabro thriller sudcoreano Beasts Clawing at Straws in italiano “Nido di vipere “ sarà nei cinema di tutta Italia distribuito da Officine Ubu , casa di distribuzione e produzione cinematografica indipendente di Milano.

Kim Yong-hoon esordisce con questo suo lungometraggio, che intreccia una selvaggia mischia di caos poliziesco, con un insieme di personaggi apparentemente estranei che si scontrano testa a testa per una borsa piena di soldi nel cuore di Pyeongtaek. Gli appassionati di Tarantino e dei fratelli Coen apprezzeranno la tensione per le improvvise perdite , gli astuti tradimenti e loschi accordi. E, ovviamente ,non può che esserci un solo vincitore.

Trama:

Mentre una somma di denaro che cambia la vita è al centro della narrazione, sono i giocatori che colorano il film in modo così potente . In un modo simile a quello di Pulp Fiction, il gruppo vivace di personaggi rischia tutto mentre si sfidano per vincere il premio. C’è un infame funzionario doganale pieno di debiti , lo scagnozzo cannibale che ha un appetito insaziabile per la carne cruda , una squillo ; per tutto il tempo, un detective solitario si mette alle calcagna di tutti loro .

