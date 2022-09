Media Evolution srl è lieta di annunciare, in collaborazione con la Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San Marino, e con San Marino RTV, la Radiotelevisione della Repubblica di San Marino, l’apertura delle iscrizioni per la seconda edizione di “Una Voce Per San Marino”.

La selezione in unica categoria più grande per il Paese più piccolo in gara all’Eurovision Song Contest.

Tutti i dettagli della nuova edizione saranno nel programma di presentazione che andrà in onda giovedì 29 settembre alle ore 20.00 su San Marino RTV, sul canale 831 del digitale terrestre, 520 Sky, 93 TvSat e streaming web su www.sanmarinortv.sm

