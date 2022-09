25 giugno 2010

Al teatro NT della città di Gand, in Belgio, debutta Gardenia, nato da un’idea di Vanessa Van Durme, celebre attrice belga che ha avuto un ruolo di primaria importanza nel combattere i pregiudizi verso le persone LGBTQ+

Origini spettacolo

Ispirandosi al film Yo soy así (Sono così) di Sonia Herman Dolz – nel quale la chiusura di un cabaret di drag queen, a Barcellona, è l’occasione per gettare uno sguardo tra le vite private di un memorabile gruppo di artisti anziani – il coreografo Alain Platel, il regista Frank Van Laecke e il compositore Steven Prengels danno vita a un progetto unico sotto ogni profilo.

Chi è Gardenia

Gardenia esplora le turbolente vite di nove persone straordinarie. Non è un’opera di fantasia: è una testimonianza, un racconto intimo che parla di speranze e illusioni, accarezzate e perdute. Sette persone in là con gli anni si muovono con disinvoltura sulla linea d’ombra tracciata tra l’essere uomo e l’essere donna, in contrapposizione e in armonia con un “ragazzo giovane” e una “vera donna”. Ciascuno in cerca di qualcosa, ognuno con la propria intrigante storia da raccontare.

Vogliamo stimolare un ribaltamento culturale intorno al concetto di terza età, iniziando a chiamarla non più “terza” ma “grande età”. Vogliamo osservare e mettere in luce tutta la forza e l’energia creativa che la contraddistingue, offrendo al tempo stesso l’occasione per un allenamento volto a uscire fuori dagli stereotipi di pensiero. Un proposito virtuoso, valorizzato dalla collaborazione con la Fondazione Ravasi Garzanti, da sempre impegnata nel migliorare le condizioni di vita delle persone anziane e

nell’ispirare azioni sinergiche della comunità sul tema della longevità.

E il teatro, da sempre palcoscenico di omaggi ai “grandi vecchi”, è terreno fertile per approfondire questa riflessione. Lo faremo attraverso l’incontro di vecchie e nuove generazioni per proporre una visione nuova dello scambio e della collaborazione possibili tra le diverse età. Il Parenti unirà le sue energie, proposte e anime, nonché i suoi spazi, per chiudere il cerchio tracciato dalla costante crescita di questi cinquant’anni di attività. Per creare ancora una volta qualcosa di nuovo ripartendo da sé e offrire alla città, e alle future generazioni che la abiteranno, il dinamismo della sua solida storia. Andrée Ruth Shammah

Teatro Parenti

