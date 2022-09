Guido dalle Sette è il progetto nato da Guido Bagatta e Golden Flamingo

In onda dal lunedì al venerdì, dalle 19 sulle principali piattaforme musicali come Spotify, Apple Music, Amazon Music, Google Music Plus in cui Bagatta sarà affiancato dal giovane Dionigi Andreano alla sua prima vera esperienza come seconda voce.

Guido dalle Sette è un programma radiofonico in formato podcast, un Radiocast e sarà arricchito da un’ottima musica scelta nella piattaforma Spotify.

La seconda edizione sarà realizzata in collaborazione con il GRUPPO ASTM, secondo operatore al mondo di reti autostradali in concessione e player globale nella progettazione e nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali.

Guido dalle Sette

Altri articoli dietrolaradio su Dietro la Notizia