Caso Richetti – Bonetti a 24 Mattino su Radio 24

“Serve ovviamente fare al più presto chiarezza, in virtù del fatto intanto che c’è stata una denuncia, da quello che mi risulta proprio da parte del senatore Richetti per stalking”. Così la ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, candidata del Terzo Polo, a Radio 24 in 24 Mattino.

Bonetti dice anche che “troppe donne sono sottoposte, nel momento in cui c’è la richiesta d’aiuto, ad un dibattito che non avviene non nei luoghi opportuni e questo produce una sorta di racconto astratto che non entra nel merito della questione e non aiuta le donne a sentirsi ascoltate e aiutate nei percorsi di denuncia.

Dall’altro lato non aiuta a fare chiarezza. In ogni caso queste vicende, esigono di avere percorsi di spazio per una denuncia e per una risposta. Poco va fatto, credo, di dibattito pubblico e tutto deve essere risolto al più presto nella sede opportuna essendoci stata una denuncia”.

