In tutto sono 7 gli incontri che, da settembre a dicembre, caratterizzano la seconda fase dell’Alzheimer Cafè 2022. Si comincia sabato 10 settembre dalle ore 10 alle 12 con l’incontro in presenza sulla “Presa in carico del malato fragile”.

Si terrà nel Centro anziani di via Garibaldi e sarà condotto dall’associazione Bollate 6 zampe, per la parte malati, e dall’assistente sociale Alessandra Oliva dell’Azienda Speciale Comuni Insieme che spiegherà ai parenti le opportunità di servizi e interventi disponibili sul nostro territorio ma anche le misure regionali e di ambito per affrontare al meglio la malattia dei loro cari.

Ecco tutti gli appuntamenti:

SABATO 10 settembre

LA PRESA IN CARICO DEL MALATO FRAGILE

Per i familiari: Alessandra Oliva, Assistente Sociale Comuni Insieme

Per i malati: Bollate a 6 zampe, Associazione del territorio

SABATO 24 settembre

Gli interventi per ammalato e familiari

Per i familiari: Giuliana Quaglia, Medico di medicina generale

Per i malati: Norma Orini, Laboratorio di ceramica

SABATO 8 ottobre

L’impatto della demenza sul nostro vivere quotidiano

Per i familiari: Fernanda Montesano, infermiera

Per i malati: Norma Orini, Laboratorio di ceramica

SABATO 29 ottobre

Le emozioni del malato, del caregiver e della famiglia

Per i familiari: Chiara Tenconi, Psicoterapeuta

Per i malati: Norma Orini, Laboratorio di ceramica

SABATO 12 novembre

Riconoscere e gestire i cambiamenti del comportamento

Per i familiari: Luca Cravello, Geriatra

Per i malati: Maresa Pronti, DanzaTerapia

SABATO 26 novembre

Conoscere e utilizzare e servizi del territorio

Per i familiari: Diletta Mondino, Operatrice Comuni Insieme

Per i malati: Maresa Pronti, DanzaTerapia

SABATO 10 dicembre

Affrontare lo stress assistenziale

Per i familiari: Francesco Carati, Psicologo

Per i malati: Bollate a 6 zampe, Associazione

Ore 12,30 – Saluto con pranzo natalizio

Segue esposizione dei lavori realizzati dai pazienti e il racconto delle esperienze vissute

Dove e quando?

Gli incontri si terranno tutti il sabato dalle ore 10 alle 12, nell’accogliente sede del Centro Anziani Comunale di via Garibaldi 47 gestita dall’Auser “Insieme Incontri Bollate”.

Il progetto Alzheimer Cafè è realizzato dal Comune di Bollate in collaborazione con Auser Regionale Lombardia – APS.

Per informazioni e chiarimenti

Coordinamento promozione solidarietà (CPS),

Tel: 02 3502318; Email: cps.bollate@gmail.com

https://comune.bollate.mi.it

