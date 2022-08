Al via la seconda edizione di ELLENIC MUSIC FESTIVAL, il 12 e 13 agosto a Piano San Gregorio di Agrigento, una delle location più suggestive della Sicilia, che sarà per il secondo anno proscenio di questo progetto artistico che ha al centro uno splendido territorio e una cultura che ha pochi eguali nel mondo.

Fra le qualità di questo festival anche la assoluta accessibilità economica, con un biglietto, per sera, a partire da 23 euro e un abbonamento per entrambe le date a partire da 34 euro.

Headliner scelti per questa edizione saranno i tedeschi THE NOTWIST (venerdì 12/08 data esclusiva in Sicilia) e i SUBSONICA, due band che sanno unire potenza e suggestione, entrambe esponenti di un elettro-pop che ha macinato dischi e consensi internazionali, e che saranno colonna sonora perfetta di un proscenio con alle spalle una “quinta” di straordinaria bellezza come la Valle dei Templi.

Spazio anche ad alcune giovani proposte italiane come TANGRAM, APOCALYPSE WOW, INUDE, CLAXY che avranno il compito di scaldare il pubblico delle due serate.

Gli Aftershow saranno invece appannaggio dei Dj Set di COLAPESCE + PAOLO MEI + ANTARTICA il 12 agosto e quello di ANDY (Bluvertigo) il 13 agosto, a chiusura del festival.

Davide Lo Iacono, direttore artistico Ellenic Music Festival ha posto l’accento sul concetto di fondo dell’EMF: “L’importanza della crescita di un festival si basa su un principio semplice: nel nostro lavoro aspettarsi l’amante della musica è semplice; diverso è riuscire a suscitare interesse culturale nel suo complesso, attirando anche altre tipologie di pubblico. È importante creare stimoli per creare attenzione culturale e intellettuale affinché tutti i neofiti possano rendersi conto della bellezza dell’esperienza di un festival. Un festival non è un concerto. Un festival è condivisione di uno spazio in relazione alla musica. È importante dunque che questa voglia, questo stimolo, parta dal basso, da ognuno di noi. Agrigento ha bisogno di queste esperienze.”

Ellenic Music Festival è patrocinato dal Comune di Agrigento, dal Parco Archeologico della Valle dei Templi e sostenuto anche con il contributo del main sponsor Volkswagen Meridiano, e di Sanpaolo Invest Private Banker e Le Cuspidi.

I biglietti sono disponibili in prevendita al seguente link https://bit.ly/3h4iNIm

Informazioni per il pubblico: www.ellenicmusicfestival.it

