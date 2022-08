Ambiente – Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole ed esponente del M5S, a Radio 24: “Agenda Parisi è proposta seria, servono risposte concrete”

L’agenda rilanciata dal premio Nobel Giorgio Parisi, sulla priorità del contrasto alla crisi climatica è “tra le tante che vengono proposte quella più seria, più urgente, alla quale vanno date risposte concrete”. Lo dice il ministro delle Politiche agricole ed esponente del M5S, Stefano Patuanelli, a 24 Mattino Estate di Irene Zerbini e Nicola Filippone, su Radio 24. “Purtroppo il tema è che le politiche che mirano ad invertire una situazione climatica-ambientale sempre più insostenibile sono politiche di lungo termine e non portano a un beneficio o a un vantaggio politico immediato. Invece la politica è ormai la politica del tweet che ci permette di dire oggi, a una data ora, una cosa e dopo poche ore il contrario di tutto per avere un immediato riscontro elettorale. Credo invece che il Movimento 5 Stelle debba far propria l’agenda Parisi e debba dare risposte non annacquate ai tanti giovani che si apprestano ad andare al voto”, sottolinea Patuanelli a Radio 24.

Siccità – Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole ed esponente del M5S, a Radio 24: “Il Governo che verrà dovrà prevedere risorse ingenti”

“Il Governo che verrà dovrà, in Legge di bilancio, prevedere per i prossimi anni un incremento ingente delle risorse per aiutare le aziende a sopportare anche i danni connessi alla siccità”. Così il ministro delle Politiche agricole ed esponente del M5S, Stefano Patuanelli, a 24 Mattino Estate di Irene Zerbini e Nicola Filippone, su Radio 24. Quando gli viene chiesto se i 200 milioni previsti dal Decreto legge aiuti bis siano una cifra congrua, Patuanelli risponde: “Assolutamente no, però il fondo di solidarietà nazionale agisce ex post, prima si deve attendere la fine dello stato di calamità e valutare i danni. Noi abbiamo allocato per il 2022 200 milioni. Non potevamo allocare risorse che non siamo in grado di spendere entro il 2022, non avrebbe avuto senso”, sottolinea il ministro a Radio 24.

Elezioni – Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole ed esponente del M5S, a Radio 24: “Governare con il Pd? Scenario inverosimile”

Governare con il Pd creando una maggioranza dopo l’esito delle elezioni? “E’ uno scenario inverosimile” Così il ministro delle Politiche agricole ed esponente del M5S, Stefano Patuanelli, a 24 Mattino Estate di Irene Zerbini e Nicola Filippone, su Radio 24. “Perché – spiega Patuanelli – abbiamo avuto un’esperienza multipla in questa legislatura di che cosa significa governare con forze politiche che non la pensano allo stesso modo. Non è stata un’esperienza di successo né in termini elettorali per il Movimento né per il progetto per il Paese, che si è fatto solo a metà. Credo che sia necessaria una compattezza di programma all’origine delle forze politiche che si presentano davanti agli elettori”.

Alleanze – Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole ed esponente del M5S, a Radio 24: “Credo che Fratoianni e Bonelli si accorderanno con il Pd”

“Credo che Fratoianni e Bonelli alla fine faranno l’accordo con il Pd e non con noi”. Così il ministro delle Politiche agricole ed esponente del M5S, Stefano Patuanelli, a 24 Mattino Estate di Irene Zerbini e Nicola Filippone, su Radio 24.

Radio24

