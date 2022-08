Per una settimana Sarteano sarà inondata nuovamente dalle sonorità musicali tra jazz e blues con artisti locali ed i grandi a livello internazionale.

Nato alla fine dell’Ottocento il blues si arricchì di una componente strumentale che, fusa con altri ritmi, generò tra il 1910 e il 1915 il jazz e da allora in molti festival, come quello di Sarteano, i due stili si intrecciano ed il pubblico è sempre più attento e numeroso.

Giunto alla XXXIII edizione, il Festival Jazz&Blues di Sarteano, dal 22 al 28 agosto 2022, che si snoda nelle piazze del borgo e nei luoghi dediti alla cultura (Piazza San Lorenzo, Piazza XXIV Giugno davanti al Teatro Comunale degli Arrischianti e Via dei Fiori), si aprirà con la presentazione del progetto “doppia r” insieme ai “Performance Parkour” al loro debutto. Si esibiranno, poi, i Last Soul, Danilo Stigliano & The Grooving Healers e Massimo Morellin, che suoneranno nello spazio pomeridiano di “Aperitivi IN Jazz&Blues”.

Dopo gli artisti locali arriveranno i grandi musicisti internazionali. I primi saranno I Virtuosi del Pianeta Talento, il sassofonista afro-americano Jasse Davis in Quartetto e Max Ionata, considerato il maggiore sassofonista italiano jazz, in Quartetto.

Oltre la musica sono in programma anche due conferenze multimediali, a cura di Stefano Zenni su Charles Mingus e V Disc e il rapporto tra Jazz e conflitti che chiuderà, il 28 agosto 2022, il festival il cui coordinamento artistico è affidato al Nuovo Accademia degli Arrischianti e Battista Lena.

Un programma ricco, con la profonda volontà da parte degli organizzatori di portare avanti un lavoro che non si è fermato nemmeno durante i due anni di pandemia. La musica al centro, con spazio ad artisti locali e a nomi illustri, un connubio che ha funzionato in passato e che si rinnova per questa edizione.

“Siamo contenti di aver costruito una proposta interessante e variegata, grazie soprattutto all’impagabile aiuto di Battista Lena” – afferma Chiara Giorgi, Presidente della Nuova Accademia degli Arrischianti – “è un grande impegno che ci porta una buona dose di lavoro, ma anche tanta soddisfazione! Dal 22 al 28 vari eventi ed aperitivi si avvicenderanno in Piazza San Lorenzo, in Piazza XXIV Giugno davanti al nostro Teatro Comunale degli Arrischianti e Via dei Fiori, ma sarà dal 25 al 28 agosto che i big scenderanno in campo“.

www.sarteanojazz.it

