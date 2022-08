Nuovo appuntamento in diretta su Sky e in streaming su NOW con l’ABB FIA Formula E World Championship 2022, che per la prima volta nella storia farà tappa in Corea del Sud. Sabato 13 agosto si corre Round 15 dell’E-Prix di Seoul (alle 4.40 del mattino le qualifiche e alle 9 la gara in diretta su Sky Sport Action), mentre domenica 14 agosto stessi orari per Round 16, con le qualifiche live dalle 4.40 e la gara dalle 9, sempre su Sky Sport Action.

Entrambe le gare avranno un pre e post gara di un quarto d’ora. Telecronaca di Ivan Nesta e Roberto Chinchero. News, highlights e aggiornamenti live dal circuito anche su Sky Sport 24.

LA FORMULA E SU SKY – Continua su Sky lo spettacolo elettrico su quattro ruote del Campionato Mondiale Formula E, all’insegna della totale ecosostenibilità portata dall’utilizzo dei soli motori elettrici. Un tema di grande attenzione per il Gruppo Sky, già promotore della campagna SKY ZERO per il contrasto ai cambiamenti climatici*.

Programmazione E-Prix Seoul, in diretta su Sky Sport Action e in streaming su NOW:

Sabato 13 agosto

ore 4.40: qualifiche Round 15

ore 8.45: pre gara

ore 9: gara Round 15

ore 10: post gara

Domenica 14 agosto

ore 4.40: qualifiche Round 16

ore 8.45: pre gara

ore 9: gara Round 16

ore 10: post gara

*Grazie alla campagna SKY ZERO, Sky diventerà “Net Zero Carbon” entro il 2030, cioè ridurrà di almeno il 50% le emissioni generate dal proprio business. Sky si impegna inoltre a compensare le emissioni che non sarà ancora in grado in eliminare.

