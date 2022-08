Dal 31 agosto all’11 settembre, I 90 anni della Mostra del Cinema di Venezia verranno commemorati con una speciale proiezione di film sull’acqua nella piscina con acqua termale più profonda del mondo, la Y-40 The Deep Joy di circa 42 metri .

L’esperienza sarà unica e spettacolare come la location ,a 5 metri di profondità dentro e fuori dall’acqua nella sala intitolata al notissimo apneista Enzo Maiorca. ,all’interno della quale – ogni giorno – verrà proiettato uno spettacolo aperto a tutti ed uno riservato ai soli apneisti e subacquei che, immergendosi ,potranno seguire anche alcuni film premiati durante i 90 anni della Mostra .

12 speaker subacquei permetteranno di ascoltare dialoghi e musiche di tutti i film anche in acqua fino alla massima profondità con due schermi subacquei per guardare i film alla massima profondità con due schermi subacquei e due schermi in superficie per chi vorrà rimanere in superficie .

Protagonisti delle varie serate saranno i registi Guillelmo del Toro con La Forma dell’acqua il 31 agosto, il quale sarà nuovamente protagonista con lo stesso film per la serata dell’8 settembre .

Le sere del 1 e 7 settembre ,Steven Spielberg è il protagonista assoluto con la sua opera più famosa dal 1975, Lo Squalo .

Venerdì 2 settembre alle 20.45 e domenica 11 alle 16.00 ,il cinema e’ totalmente italiano dedicato al pluripremiato Paolo Sorrentino con E’ stata la mano di Dio

Appuntamento anche per i più piccoli che potranno essere trasportati nella tenerissima storia di Alla Ricerca di Nemo , film d’animazione Pixar del 2009, che vide per la prima volta vincere con il Leone alla carriera i registi di questo conosciutissimo film . Proiezione per il 4 e 10 settembre alle 16.00 .

Luca Besson è il protagonista del 6 settembre alle 16.00 e venerdì 9 alle 20.45 con Le Grand Bleu ,il capolavoro che sdoganò ufficialmente l’oscura attrazione degli abissi con due importati protagonisti amici e poi rivali proprio nelle profonde acque italiane di Taormina.

A soli 30 minuti da Venezia, anche Montegrotto Terme con la piscina Y- 40 The Deep Joy sarà quindi protagonista di grandi eventi legati alla Mostra del Cinema e durante le abituali immersioni , proprio per questi giorni dedicati alla celebrazione dei 90 anni della Mostra del Cinema di Venezia, le musiche di Ennio Morricone, accompagneranno gli immersionisti della Y-40 The Deep Joy .

https://www.y-40.com/it/

Leggi altri articoli di cinema ed eventi su Dietro La Notizia