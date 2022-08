Costa Smeralda, Sardegna 2022 – L’Hotel Cala di Volpe iconico albergo situato nella splendida Costa Smeralda in Sardegna e di proprietà di Smeralda Holding, è lieto di annunciare la collaborazione con Dolce&Gabbana per il secondo anno consecutivo.

La Collezione, lanciata a luglio 2022, offre ai viaggiatori nuovi capi esclusivi che rendono omaggio ai suggestivi paesaggi della Sardegna e all’Hotel stesso. La Cala di Volpe Exclusive Collection ritorna con nuove palette e stampe ed è disponibile esclusivamente nel pop-up store dell’Hotel.

La Exclusive Collection 2022 comprende caftani, t-shirt, capellini, costumi da bagno e accessori, sia per uomo che per donna.

Con questa Collezione, Dolce&Gabbana rende omaggio alla splendida baia del Cala di Volpe e la sua rigogliosa macchia mediterranea dove siepi, palme, splendidi boschetti ricchi di buganville, gerbere e anemoni, si fondono con alcuni dei pattern tipici del brand, come fiori e pois di diversi colori combinati insieme ai tradizionali nodi marinari, che richiamano nell’immediato il mondo del mare.

Questa nuova stampa rappresenta un collage originale di cartoline dai colori vivaci e solari, dove il blu brillante dell’acqua, i piccoli scorci delle città costiere trasportano chiunque in un viaggio immaginario verso un luogo da sogno.

La Cala di Volpe Exclusive Collection di Dolce&Gabbana celebra ancora una volta l’Hotel Cala di Volpe come l’Autorità del Luxury Lifestyle nel Mediterraneo, un capolavoro in continua evoluzione nel cuore del glamour della Costa Smeralda, che festeggia il suo Sessantesimo Anniversario come destinazione di primaria importanza per il turismo di lusso.

Hotel Cala di Volpe

