Si chiude il cartellone di questa attesissima settima edizione di JAZZMI

Annunciati gli ultimi concerti in programma e una serata speciale all’ARIA EX – MACELLO. In una città come Milano, in continua evoluzione, può capitare di imbattersi in storie nuove, appena cominciate. È il caso di ex Macello, intorno al quale sorgerà Aria, il nuovo quartiere della città che sarà anche il più importante intervento di social housing in Italia. Qui, luogo di nuove sfide, JAZZMI ve ne propone ancora una: un vero e proprio secret live concert, una nuova esperienza per noi e una sfida per voi. Noi diciamo che non ve ne pentirete, ma ‘provare per credere’.

VENERUS + CASINO ROYALE con SAVERIO TASCA e MARTA DEL GRANDI

BOBBY SOLO + BOOGIE BOY

e uno speciale SECRET PARTY all’ARIA EX- MACELLO

JAZZMI ancora una volta si ripromette di portare a Milano un festival straordinario con artisti nazionali e internazionali, più di duecento eventi diffusi in tutta la città e molto altro ancora.

JAZZMI è prodotto da Associazione JAZZMI, Ponderosa Music & Art e Triennale Milano Teatro, in collaborazione con Blue Note Milano e con la direzione artistica di Luciano Linzi e Titti Santini. Main partner Volvo e Intesa Sanpaolo. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale.

JAZZMI vi aspetta dal 29 settembre al 9 ottobre 2022

Questi i nomi precedentemente annunciati:

THE CINEMATIC ORCHESTRA – JEAN-PHI DARY & JEFF MILLS – ALFA MIST –

– AZYMUTH – MARIO BIONDI AND HIGH FIVE QUINTET REUNITED –

PAOLO FRESU – EMMA-JEAN THACKRAY

FABRIZIO BOSSO QUARTET – ILHAN ERSAHIN’S ISTANBUL SESSIONS

+ MICHAEL LEONHART & JSWISS – VIJAY IYER – JUDI JACKSON

JAIMIE BRANCH & JASON NAZARY

CIMAFUNK – KOKOROKO – RAVA | FENNESZ | U.T. GANDHI

JOE ARMON-JONES – CRAIG TABORN

C’MON TIGRE – RAPHAEL GUALAZZI

URI CAINE & THEO BLECKMANN

ANTONELLO SALIS & SIMONE ZANCHINI

HYPNOTIC BRASS ENSEMBLE – MAMMAL HANDS

CLAUDIO FASOLI “NEXT” QUARTET – KEYON HARROLD

AVISHAI COHEN QUARTET – MATT BIANCO

BILLY HART & ETHAN IVERSON QUARTET

JEREMY PELT QUINTET – MYLES SANKO – RICHARD MARX

ILL CONSIDERED

Biglietti disponibili da oggi su www.jazzmi.it

