Italo, da sempre sostenitore della cultura e dell’arte, ha stretto una partnership con i Musei Vaticani, dando così l’opportunità a tutti i suoi viaggiatori e dipendenti di poter visitare le bellezze uniche dei Musei con uno sconto dedicato.

I Musei Vaticani, con oltre 20 mila opere esposte (altre 80 mila in deposito) ed i loro 7

chilometri di gallerie, rappresentano un unicum nel loro genere perché tutte le forme dell’arte di ogni epoca e latitudine, vi sono rappresentati.

Dalla Cappella Sistina affrescata da Michelangelo (nota in tutto il mondo) alle Stanze di Raffaello, dalla statuaria greco-romana, passando per l’arte egizia ed etrusca, fino a Giotto, Leonardo, Caravaggio, Van Gogh e Matisse, i Musei Vaticani raccolgono ogni anno milioni di visitatori da tutto il mondo: amanti dell’arte che da oggi potranno utilizzare Italo per raggiungere Roma ed avere il vantaggio di acquistare il biglietto di ingresso a tariffa scontata.

Un’agevolazione che l’azienda, grazie alla partnership con Musei Vaticani, ha voluto estendere anche ai suoi 1400 dipendenti, che in questo modo potranno entrare insieme ad un accompagnatore a tariffa scontata.

Italo, grazie ai suoi 99 collegamenti giornalieri da/per Roma offre una vasta scelta ai suoi

viaggiatori, in grado così di raggiungere la città ed immergersi nelle meraviglie dei Musei Vaticani. Una volta acquistato il biglietto del treno sarà immediatamente possibile usufruire dello sconto dedicato recandosi direttamente presso biglietterie dei Musei Vaticani.

Un nuovo servizio che va ad aggiungersi alla ricca offerta di italotreno.it che con il suo servizio Italo Go offre le migliori soluzioni ancillari ai clienti, dalla possibilità di prenotare l’albergo con Booking.com alle polizze viaggi di Allianz Global Assistance, passando per gli accordi con Direct Ferries (più grande rivenditore di biglietti di traghetti), Get Your Guide (per prenotare tour turistici), Radical Storage (deposito bagagli nei pressi delle stazioni), parchi divertimenti come

“Italo investe continuamente nell’arte e nella cultura, supportando grandi eventi e celebri realtà museali, per offrire ai suoi viaggiatori un’esperienza di viaggio unica” commenta Fabrizio Bona, Direttore Commerciale di Italo. “Per noi il viaggio inizia nel momento in cui si prenota, offrendo dal nostro sito la possibilità di acquistare, oltre allo spostamento in treno, numerosi servizi extra sempre più richiesti dai clienti. L’accordo con Musei Vaticani siamo certi che sarà apprezzato dai nostri viaggiatori, che avranno così modo di prenotare facilmente, viaggiare sui nostri treni diultima generazione e visitare uno dei musei più belli di tutto il mondo. Abbiamo poi voluto estendere l’agevolazione anche ai nostri dipendenti, sempre al centro della strategia aziendale”.

Leggi altri articoli di trasporti e arte su Dietro La Notizia