Questo articolo fa parte di Overlooked, una serie di necrologi di persone straordinarie la cui morte, a partire dal 1851, non è stata riportata dal Times ma che viene fatto ora.

Parte dell’articolo viene qui tradotto:

Alda Merini,oggi le sue poesie e i suoi aforismi sono molto condivisi sui social media, In una di esse ha scritto: “Non sono una donna che può essere addomesticata”.

La voce degli emarginati. La signora dei Navigli. Il poeta pazzo. Alda Merini non amava queste etichette, ma essendo una delle più celebri figure letterarie italiane, non poteva sfuggirle. Innumerevoli ammiratori sono stati incuriositi dalla sua vita, dalla sua educazione lungo il sistema di canali milanesi chiamati Navigli, alle sue lotte con la malattia mentale da adulta.

Merini ha trovato ispirazione ovunque. In versi con immagini erotiche e sacre, un senzatetto diventa “un ghiacciolo infuocato che si posa sul mio caldo segreto”, i pazienti di un manicomio un “branco di eremiti” dentro le mura di Gerico.

Le sue lotte con la malattia mentale iniziarono alla fine degli anni ’40 o all’inizio degli anni ’50, e la sua vita è stata descritta come un’alternanza di momenti di grande felicità e di profondo dolore. Ma la gente la chiamava “pazza” e le faceva male.

“Molti hanno dato un nome al mio modo di vivere”, scrisse seccamente la Merini in una poesia del 1985, “e io ero solo un’isterica”.

Susan Stewart, docente di letteratura inglese all’Università di Princeton e autrice di “Lezioni d’amore”, una raccolta di poesie della Merini tradotta in inglese, ha dichiarato in un’e-mail che la Merini ha scritto “senza inibizioni della sua vita interiore, e non era interessata a soddisfare le aspettative dei lettori”.

Negli ultimi anni di vita apparve regolarmente in televisione, trasandata e regale allo stesso tempo. Era allegra e spiritosa, sempre pronta a raccontare una barzelletta. Era nota per pescare i soldi dal suo reggiseno e donarli ai bisognosi.

La Merini voleva essere considerata “la poetessa della gioia”, ha dichiarato in un’intervista Giovanni Nuti, un compositore jazz che ha musicato i suoi versi.

È morta di cancro il 1° novembre 2009 a Milano. Aveva 78 anni. Il suo ultimo desiderio, espresso a Nuti poco prima di morire, era che le sue poesie fossero ampiamente condivise. Da allora sono stati organizzati festival in occasione del suo compleanno e dell’anniversario della sua morte, nonché spettacoli teatrali basati sulle sue opere. Un ponte a Milano è stato intitolato a lei.

“Voleva raggiungere il contadino al mercato, il lattaio, il macellaio”, ha detto Nuti per telefono. “Voleva raggiungere tutti, perché il suo linguaggio era un linguaggio d’amore, che parlava al cuore di tutti”.

Ringraziamo la giornalista del New York Times che ha dedicato un tempo prezioso verso la Signora Merini , e al musicista e cantautore Giovanni Nuti, che da anni dona forme melodiche alle gioie e dolori della nostra Signora poetessa milanese.

