È uscita la versione 3LP 180 grammi di “FEAR INOCULUM” (RCA Records/Sony Music), l’acclamato quinto album vincitore di un GRAMMY® Award dei TOOL.

È possibile acquistare il triplo vinile al seguente link: store.toolband.com/product/TLLP002.

Adam Jones, chitarrista e co-fondatore della storica band, ha creato un nuovo artwork per il triplo vinile, composto da tre tasche disegnate per i 3 vinili e contenente al suo interno poster esclusivo.

Questa la tracklist:

DISCO 1

Fear Inoculum Pneuma Invincible

DISCO 2

Legion Inoculan Descending Culling Voices Chocolate Chip Trip

DISCO 3

7empest Mockingbeat

FEAR INOCULUM è uscito 2019, a 13 anni dal precedente disco, ha scalato le classifiche di vendita debuttando dal #1 della Top 200 di Billboard ed è stato acclamato dalla critica di tutto il mondo.

All’inizio di quest’anno i TOOL hanno pubblicato “Opiate2“ (https://TOOL.lnk.to/Opiate2), una nuova versione ri-arrangiata della title track, accompagnato da un cortometraggio che segna il primo nuovo video della band in 15 anni.

Sempre quest’anno è uscita anche la versione ultra deluxe di “Fear Inoculum”, un box rigido a tiratura limitata contenente 5 LP decorati con incisioni uniche e con un nuovo incredibile artwork, composto da vere e proprie opere d’arte.

I Tool si formano nel 1990 e sono: Danny Carey (batteria), Justin Chancellor (basso), Adam Jones (chitarra) e Maynard James Keenan (voce).

Hanno all’attivo cinque album: “Undertow” (1993), “Ænima”(1996), “Lateralus” (2001), “10,000 Days” (2006), “Fear Inoculum” (2019), gli EP “72826” (1991) e “Opiate” (1992), e il box-set a tiratura limitata “Salival” (2000).

Hanno vinto 4 GRAMMY Awards®: Best Metal Performance (1998, “Ænima”), Best Metal Performance (2002, “Schism”), Best Recording Package (2007, “10,000 Days”) e Best Metal Performance (2020, “7empest”).

