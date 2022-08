Correva l’anno 2008 e l’inverno si scaldava sulle note di Pop Porno, l’esordio discografico de Il Genio, al secolo Alessandra Contini e Gianluca De Rubertis. Una canzone che ha lasciato il segno anche grazie alla parola che fa parte del titolo; va bene parlare di sesso, ma di porno?

Un po’ come i mozziconi pestati per strada, le cartacce fatte volare dal finestrino, l’umido infilato nell’indifferenziato; praticamente tutti (o quasi tutti) almeno una volta nella vita hanno mollato l’educazione civica come praticamente tutti (o quasi tutti) hanno sfogliato una rivista porno, hanno guardato un film a luci rosse o hanno ravanato in internet alla ricerca dell’immagine attizzante.

Quella canzone alzò l’angolo del tappeto e mostrò la polvere, e ancora ad oggi, è un caso a sé nell’universo canoro italico.

I Cassandra la presentarono a metà Ottobre 2021 a X Factor, e questa loro versione “sporca”, corta e decisamente diversa per forma e anche per sostanza rispetto all’originale, piacque molto.

Ora, dopo aver presentato singolo dopo singolo l’album d’esordio Campo di Marte, ecco arrivato il momento per renderla ufficiale; la 1° cover dei Cassandra – Pop Porno – diventa il singolo di passaggio tra quello che è successo e quello che accadrà.

Avrà sicuramente anche il suo posto nelle scalette dei concerti di questa croccante band fiorentina, che ad oggi ha inanellato più di 20 appuntamenti live, da Milano a Taranto, da Torino a Catanzaro attraversando l’Italia con quell’attitudine pop che si mischia con il rock fino quasi a sembrare new punk.

Tra un concerto e l’altro, 5 preziose aperture on stage al Tour Estivo di Ermal Meta, a Ferrara, Porto Recanati (MC), Gavorrana (GR), Forte dei Marmi (LU), Gatteo (FC), conquistando gli astanti con le loro canzoni e con quell’irriverenza che espongono con totale naturalezza.

www.instagram.com/cassandra.ufficiale

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia