Il Comune avvisa la cittadinanza che la ditta Centro Bitumati 2000, con sede in via Pace 45 a Bollate, a partire da lunedì 05 settembre 2022 e per la durata indicativa di 10 giorni lavorativi (fatto salvo eventuali giornate di maltempo) effettuerà, in orario notturno, lavorazioni di confezionamento di prodotti bituminosi.

Tali lavorazioni sono necessarie per l’esecuzione dei lavori di pavimentazione stradale relativi alla riqualificazione della Strada provinciale 46 Rho – Monza, per il tratto che va dal termine della tangenziale nord di Milano (galleria artificiale) al ponte sulla linea ferroviaria Milano – Varese (compreso).

Tali lavorazioni verranno fatte durante la notte al fine di evitare disagi più gravi alla circolazione della vetture durante il giorno.

https://comune.bollate.mi.it

Altri articoli di Bollate su Dietro La Notizia