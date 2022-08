4a Edizione del “Lake Endless Joy Festival” al Lago di Como

Alessandro Martire, pianista e compositore, rinnova per il quarto anno consecutivo il suo impegno come direttore artistico del Lake Endless Joy Festival, rassegna musicale internazionale che avrà luogo dal 20 al 30 agosto in diverse località del lago di Como e, per la prima volta, sul Montespluga.

Il festival, ideato da Alessandro Martire stesso, mira alla valorizzazione del territorio comasco attraverso spettacoli musicali ambientati in cornici naturali mozzafiato. Musica e natura si incontrano così per 10 giorni di concerti irripetibili tra le località di Cernobbio, Madesimo, Valle Intelvi e la vetta del Monte Bisbino nelle immediate vicinanze del lago di Como.

Oltre a farne da direttore artistico, Alessandro Martire parteciperà al festival come artista suonando per diversi appuntamenti tra quelli previsti dal programma, tra i quali il concerto inaugurale il 20 agosto sul Montespluga.

A impreziosire gli appuntamenti all’aria aperta degli “Outdoor Mountain Concert” del 20, 27 e 28 agosto, Alessandro Martire darà un assaggio del suo prossimo disco in lavoro per Carosello Records suonandone alcuni brani in anteprima, oltre a brani già editi come “Flowers” e l’album “Share the world” (Carosello Records).

Ad affiancare Alessandro Martire nel programma di questa edizione ci saranno la violinista francese Esther Abrami e il vincitore di XFactor 2017 Lorenzo Licitra, rispettivamente impegnati in una serata dedicata alla musica classica (25 agosto) e una alla musica pop (26 agosto) nella località di Cernobbio.

“Il Lake Endless Joy Festival è un progetto unico nel suo genere che esprime a pieno il mio forte legame con il lago di Como, mia cara fonte d’ispirazione”, racconta Alessandro Martire. “Il mio impegno è valorizzare attraverso la musica e la partecipazione di grandi artisti questo luogo meraviglioso.

Dopo un periodo molto difficile, che ha segnato tutto il mondo, l’arte e la cultura devono essere il motore pulsante per tornare a condividere forti emozioni. I contesti naturalistici del festival sono suggestivi e di grande impatto per artisti e pubblico”.

Tutti gli eventi del Lake Endless Joy Festival 2022 sono ad accesso libero fino ad esaurimento posti.

Per richieste di informazioni sugli eventi è possibile scrivere una mail all’indirizzo info@infinitysound.org oppure consultare il profilo Instagram dell’evento @lakeendlessjoy_festival

www.alessandromartire.com

https://www.tiktok.com/@alessandro_martire

https://www.instagram.com/alessandro_martire_composer/

