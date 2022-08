In un momento senza precedenti come questo, la connessione con se stessi e con la natura che ci circonda, riscoprendone i profondi benefici per la mente, il corpo e l’anima è fondamentale per la propria salute.

Lo Shinrin-Yoku, – la pratica giapponese dell’immersione nei boschi, letteralmente “trarre giovamento dall’atmosfera della foresta” o “bagno nella foresta” – è un’avventura di profonda comunione con la natura attuata con tutti i sensi. E’ nota per i sorprendenti effetti sulla riduzione dello stress e il rafforzamento del sistema immunitario.

In questa esperienza è possibile sperimentare il potere curativo della Natura e imparare a rigenerarsi liberandosi dalle conseguenze di uno stile di vita ansiogeno e da forme di Tecno-stress, ormai una patologia vera e propria causata da un eccessivo e prolungato contatto con la tecnologia.

Sabato 3 e domenica 4 settembre la Fondazione Cosso, in collaborazione con l’Accademia TRE – Evoluzione personale Coaching e Counseling, propone due giorni di immersione nella natura, accompagnati da Valentina Erika Bassi, psicologa, formatrice, FTHub Guida di Forest Bathing Certificata e Forest Therapy Guide e il team dell’Accademia.

L’evento si svolge nella suggestiva atmosfera del parco del castello di Miradolo, tra alberi centenari dove natura libera e intervento umano danzano in sintonia profonda.

https://www.fondazionecosso.com

