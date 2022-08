Prosegue la lunga Estare in Tour, dei 99 Posse

Dopo la pubblicazione nel 2021 dei singoli “Comanda la gang” e “Nero su bianco”, con cui sono tornati sulla scena musicale italiana a trent’anni dalla loro fondazione, i 99 POSSE sono impegnati per una lunga estate sui palchi d’Italia.

Una stagione all’insegna dei live, inaugurata all’Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto, con un set che ha letteralmente infiammato il numeroso pubblico presente al Parco Archeologico delle Mura Greche, che ha risposto intonando a pieni polmoni brani come ‘Curre Curre Guagliò’, ‘Children of Babylon’ e ‘Povera Vita Mia’.

Formazione seminale fin dalla sua fondazione, in 30 anni di attività, i 99 Posse hanno segnato la storia di un genere, con album pluripremiati come “Curre curre guagliò”, “Cerco tiempo” e “Corto circuito” e migliaia di concerti che hanno cambiato il modo di fare e vivere la musica in Italia e non solo.

I CONCERTI:

(calendario in aggiornamento)

06/08 Frazzanò (ME), Frazzanò Folk Festival

10/08 Gambatesa (CB) – Piazza – NUOVA DATA

11/08 Petacciato Marina (CB) – Sabbie Mobili 2022 – NUOVA DATA

15/08 Randazzo (CT) – Piazza Loreto – NUOVA DATA

16/08 Canna (CS) – Piazza – NUOVA DATA

27/08 Russi (RA), Palazzo San Giacomo

28/8 Fermo – Lido San Tommaso – NUOVA DATA

10/09 Napoli, Arena Flegrea – NUOVA DATA

17/09 Fano (PU) – Rocca Malatestiana – NUOVA DATA

22/09 Verona – Para Todos Festival – NUOVA DATA

23/09 Torino, Hiroshima Soundgarden

24/09 Roma – Festival Falastin @ Circolo Arci Concetto Marchesi – NUOVA DATA

02/10 Villanovaforru (CA) – Anfiteatro Villanovaforru – NUOVA DATA

