Torna l’appuntamento cult della settimana più adrenalinica dell’anno Discovery Shark Week

Discovery Channel (sky canale 405 in hd)

da lunedì 25 a domenica 31 luglio dalle ore 21:00

e disponibile su Discovery+

Torna l’appuntamento cult per tutti gli appassionati dei predatori degli abissi. La “SHARK WEEK”arriva in prima tv assoluta su Discovery Channel (SKY canale 405 in HD) da lunedì 25 a domenica 31 luglio dalle ore 21:00 con tanti speciali in prima tv assoluta, disponibili anche su discovery+. Un’intera settimana di programmazione che offre un imperdibile appuntamento con i colossi più temuti degli oceani: gli squali, creature misteriose, affascinanti e insidiose.

Dal Messico all’isola di Guadalupe, la “SHARK WEEK” non mancherà di stupire con le avventure più incredibili: è forse il fenomeno oceanico del Blob a spingere i giovani squali bianchi a spostarsi nelle aree dove vivono creature molto più grandi di loro, mettendo a rischio la loro vita? Perchè alcuni squali al largo di Guadalupe mostrano delle misteriose cicatrici? Dove si nasconde El Demonio Negro, lo squalo lungo oltre 15 mt? Questi e molti altri interrogativi verranno analizzati nel corso degli speciali, che racconteranno anche le storie di chi è sopravvissuto ad attacchi di squali, oltre alle avventure di veterani della Shark Week come il dottor Craig O’Connell, Mark Rackley, Forrest Galante, e molto altro ancora!

Ad arricchire l’offerta del gruppo dedicata a celebrare il re degli oceani, discovery+ proporrà l’hub “Shark Week”, disponibile dal 15 luglio, con una raccolta di oltre 30 titoli che hanno fatto la storia di questo appuntamento unico e 3 imperdibili documentari targati discovery+ Original, disponibili da sabato 30 luglio in esclusiva sulla piattaforma: “SQUALO MAKO: NUOVE RIVELAZIONI” in cui il fotografo subacqueo Joe Romeiro e sua moglie, la biologa marina Lauren Romeiro, cercheranno di immortalare lo squalo mako gigante, avvistato nelle acque delle Azzorre.

“IL SIGNORE DELLA SHARK TOWER” in cui seguiremo il cineoperatore subacqueo Andy Casagrande e l’esperta di squali Kori Garza intraprendere una pericolosa spedizione alla ricerca di squali, dopo un misterioso incontro nelle acque della Carolina del Nord. Infine, “CAPE COD E IL GRANDE SQUALO BIANCO” racconterà la ricomparsa dei grandi squali bianchi al largo delle spiagge di Cape Cod e come la comunità locale affronterà questo inaspettato ritorno.

Discovery Channel è visibile al Canale 405 di Sky. Gli speciali in prima tv assoluta della “SHARK WEEK” saranno disponibili anche su discovery+.

LUNEDÌ 25 LUGLIO

Ore 21:00 “NOI, VITTIME DI UNO SQUALO: IL RACCONTO” | Alcuni sopravvissuti raccontano terribili attacchi di squali ripercorrendo la loro esperienza e spiegando come hanno superato una situazione difficile. A seguire, la seconda parte del doc “NOI, VITTIME DI UNO SQUALO: SOPRAVVISSUTI 2”

MARTEDÌ 26 LUGLIO

Ore 21:00 “IL MISTERO DEL DEMONE NERO” | Le leggende turbinano intorno a El Demonio Negro, uno squalo di oltre 15 metri di lunghezza in Messico. Forrest Galante è a caccia di risposte nelle parti più remote della penisola di Baja.

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO

Ore 21:00 “NEL REGNO DELLO SQUALO BIANCO: IL RITORNO” | Craig O’Connell e Marc Payne ritornano nel luogo in cui, durante una missione passata, hanno inaspettatamente ripreso delle immagini spettacolari di un grande squalo bianco.

GIOVEDÌ 28 LUGLIO

Ore 21:00 “BAHAMAS: IL GRANDE SQUALO MARTELLO” | I ricercatori arrivano sull’isola di Andros per capire se in zona si aggirano gli squali martello. Le leggende su una misteriosa creatura aiuteranno a localizzare gli squali.

VENERDÌ 29 LUGLIO

Ore 21:00 “SQUALO BIANCO VS. KRAKEN: LA SFIDA”| Qualcosa di sconvolgente sta accadendo negli abissi intorno all’isola di Guadalupe. Sono emerse foto di squali bianchi con strane cicatrici che si ritiene siano state causate da calamari giganti. Una squadra di esperti analizza il comportamento delle due pericolose specie marine entrate in contatto: quale delle due vincerebbe in uno scontro diretto?

SABATO 30 LUGLIO

Ore 21:00 “LA FUGA DELLO SQUALO BIANCO”| Il dottor Craig O’Connell, Madison Stewart e Andy Casagrande guidano una spedizione per studiare il comportamento aggressivo degli squali e la relazione che c’è tra loro e il fenomeno oceanico noto come Blob.

DOMENICA 31 LUGLIO

Ore 21:00 “CAPE COD, IL PROMONTORIO DELLA PAURA”| Cape Cod è un luogo conosciuto per gli attacchi degli squali a riva. In questa missione veterani della Shark Week, il dottor Craig O’Connell e Mark Rackley, cercheranno di capire cosa provochi questo comportamento e cosa potrebbe respingerli, prima che sia troppo tardi.

