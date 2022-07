“Tori seduti” il nuovo singolo di Shade feat. J-Ax

Shade

L’hit maker re del freestyle torna con il nuovo singolo “Tori seduti” feat. J-Ax, l’artista che ha reso l’hip hop un vero fenomeno culturale in Italia

Fuori da oggi, venerdì 1° luglio in radio e su tutte le piattaforme digitali

Esce oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali “TORI SEDUTI” (Sony Music – Epic Records Italy) il nuovo singolo di Shade, l’hit maker di successo re del freestyle con all’attivo 12 dischi di platino e 3 dischi d’oro, che vede il featuring speciale di J-Ax. Il brano è prodotto da PLTNM Squad e Enrico Brun.

Con queste parole, l’artista descrive il brano e la collaborazione con J-Ax:

“Esattamente un anno fa ricevo un messaggio da Ax che mi fa i complimenti per la mia hit estiva e mi dice che gli farebbe piacere farne una insieme. Dopo la mia firma con Sony, che è anche la sua etichetta, ci è venuto spontaneo trovarci e scriverla. È stato un onore immenso poter condividere lo studio con un rapper del genere ma soprattutto con la grande persona che c’è dietro l’artista.

Fu il mio primo concerto a 13 anni, pensare di condividere il palco adesso è fantastico. Un sogno che si realizza.

Il brano ha sfumature country chic e ironizza su quelli che sono i luoghi comuni che caratterizzano il mondo negli ultimi tempi, con la consueta ironia che appartiene sia a me sia ad Ax e un messaggio più profondo da trasmettere, come facciamo sempre anche all’interno di canzoni che risuonano nelle playlist estive e in tutti i club.”

Un duo incredibile quello di Shade e J-Ax, per un pezzo dal mood estivo e di sicuro impatto, caratterizzato da un sound fresco e spagnoleggiante che trascinerà tutti a ballare. Un rodeo in cui l’amore estivo lascia poco spazio al corteggiamento, le ragazze sono sfuggenti e i ragazzi alle feste fanno a gara per avere successo nelle loro conquiste, come dei veri cowboy.

Nella sua musica, Shade unisce tecnica e abilità di scrittura ad un’ironia irriverente e a giochi di parole senza filtri, creando un mix in cui il rap abbraccia melodie pop, con testi divertenti e spietati, raggiungendo in poco tempo milioni di stream e views con le sue hit. Per l’artista, il singolo arriva dopo la certificazione PLATINO di “In un’ora”, colonna sonora della stagione estiva 2021, dopo il TRIPLO PLATINO di “Irraggiungibile”, il DOPPIO PLATINO di “Autostop” e segue i successi “Allora Ciao” (PLATINO), “La hit dell’estate” e “Bene ma non benissimo”, entrambi DOPPIO PLATINO, “Senza farlo apposta” (PLATINO), “Amore a prima insta” (ORO).

In “TORI SEDUTI” Shade torna a collaborare con J-Ax dopo il featuring di “Tutti a casa”, il brano incluso nel suo album “Truman” (2018). J-Ax è un precursore nel panorama musicale hip hop nazionale, il fautore della trasformazione culturale e musicale degli anni Novanta in Italia, quando ha sfondato le porte del mainstream grazie alle sue canzoni e al suo rap, prima genere di nicchia, con una crescente popolarità, anche tra le nuove generazioni che lo considerano un forte riferimento musicale del passato e del presente.

Ecco le date live che vedranno protagonista Shade in un djset tour con tante imperdibili tappe in tutta Italia. Per maggiori info: https://www.bpmconcerti.com/tours-artisti-bpm-concerti/shade-live/

01.07 – Riccione (RN) – Notte Rosa c/o Opera Beach Club

02.07 – Monteflavio (RM) – Strange Days Festival

09.07 – Brescia – Paradiso Disco

10.07 – Taverna di Montalto (CS) – Piazza Nicola Canonico

11.07 – Ghilarza (OR) – Piazza San Palmerio

14.07 – Borgo a Mozzano (LU) – Festival Borgo a Mozzano

26.07 – Gallipoli (LE) – Riobo

27.07 – Roma – Estate al Maximo

30.07 – Palestrina (RM) – Fortuna Music Awards

31.07 – Villagrande Strisaili (NU) – Piazza Chiesa San Gabriele

06.08 – Montesilvano (PE) – Sound of the Sea

07.08 – Ripacandida (PZ) – Piazza San Donato

08.08 – Vignanello (VT) – Piazza Cesare Battisti

13.08 – Dorgali (NU) – Ferragosto Dorgalese

14.08 – Giardini Naxos (ME) – Lido Naxos

15.08 – Delianuova (RC) – Piazza Regina Elena

18.08 – Leonessa (RI) – Piazza VII Aprile

20.08 – Gallipoli (LE) – Riobo

21.08 – Tottubella (SS) – Piazza Don G.Sanna

22.08 – Siamanna (OR) – Piazza Minieri

23.08 – Campomarino Lido (CB) – Lungomare

06.09 – Vigevano (PV) – Castello di Vigevano

24.09 – Sant’Antonio di Gallura (OT) – Piazza della Chiesa

Per altre notizie relative al tema Musica Dietro la Notizia