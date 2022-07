Da oggi, lunedì 18, a domenica 24 luglio su Sky appuntamento in diretta con il torneo maschile ATP 250 “EFG Swiss Open” di Gstaad, in Svizzera.

L’evento, in programma sulla terra rossa della Roy Emerson Arena della città elvetica, andrà in onda su Sky Sport Tennis (canale di riferimento), Sky Sport Uno e anche in streaming su NOW. Telecronache affidate a Luca Boschetto e Nicolò Ramella, affiancati nel commento da Fabio Colangelo e Nicolò Cotto.

Due, al momento, gli italiani al via, Matteo Berrettini, testa di serie numero due, che torna in campo dopo il forfait di Wimbledon a causa del Covid, e Lorenzo Sonego. Berrettini ha vinto questo torneo nel 2018, non solo nel singolare, ma anche nel doppio, in coppa con Bracciali.

Il tabellone principale annovera, tra gli altri, anche il norvegese Casper Ruud, numero uno e campione in carica, gli spagnoli Roberto Bautista Agut e Ramos-Vinolas, l’austriaco Dominic Thiem e il francese Hugo Gaston, finalista nella passata edizione.

Questa la programmazione del torneo di Gstaad in diretta su Sky:

lunedì 18 luglio

dalle 12 alle 19.30 Prima giornata Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

dalle 12 alle 15 Prima giornata Sky Sport Uno e in streaming su NOW

martedì 19 luglio

dalle 10.30 alle 19.30 Seconda giornata Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

mercoledì 20 luglio

dalle 10.30 alle 19.30 Terza giornata Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

giovedì 21 luglio

dalle 10.30 Ottavi di finale Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

venerdì 22 luglio

ore 10.30 Primo quarto di finale Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

ore 12.30 Secondo quarto di finale Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

ore 14.30 Terzo quarto di finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

ore 17.30 Quarto quarto di finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

sabato 23 luglio

ore 11 Prima semifinale Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

ore 13.30 Seconda semifinale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

domenica 24 luglio

ore 11.30 Finale Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

