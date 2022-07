Calcio – Campionato Europeo femminile: le Azzurre in campo

Terzo impegno per le Azzurre di Milena Bertolini nella fase a gironi del Campionato Europeo femminile di calcio UEFA 2022 che si chiuderà oggi, lunedì 18 luglio.

Appuntamento decisivo per Italia, reduce dall’1-1 con l’Islanda, che affronterà il Belgio, con calcio d’inizio alle ore 21, live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Quello di Manchester sarà il tipico match da dentro o fuori, quello dov’è vietato sbagliare, con l’imperativo per le Azzurre di vincere e sperare che l’Islanda non batta la Francia, già qualificata ai quarti di finale.

Telecronaca del match affidata ad Andrea Marinozzi, affiancato nel commento da Betty Bavagnoli, ex grande calciatrice azzurra e attuale Head of Women’s Football dell’AS Roma. Lo studio pre e post partita sarà sul posto, a bordocampo: a condurlo ci sarà Mario Giunta, in compagnia proprio di Betty Bavagnoli. Studio anche Milano, con Billy Costacurta e Martina Angelini. Alla stessa ora, a Rotherham, si disputerà Islanda-Francia, live su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. I due match anche in contemporanea grazie all’opzione Diretta Gol, su Sky Sport Football e Sky Sport 251.

E poi, durante il giorno, finestra sempre aperta sul torneo con aggiornamenti e notizie continue anche su Sky Sport 24 dai nostri inviati, sul sito skysport.it e sui social di Sky Sport. Una copertura speciale quella che Sky metterà in campo fino alla finale per seguire tutte le partite del Campionato Europeo femminile di calcio UEFA 2022 (live su Sky Sport Football, Sky Sport Uno, con le semifinali e la finale anche su Sky Sport 4K e in streaming su NOW).

La programmazione del terzo turno della fase a gironi dell’Europeo femminile di calcio

Lunedì 18 luglio – Girone D – ore 21

ITALIA-BELGIO live Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

(telecronaca Andrea Marinozzi; commento Betty Bavagnoli; Diretta Gol Davide Polizzi)

ISLANDA-FRANCIA live Sky Sport 253 e in streaming su NOW

(telecronaca Federico Botti; Diretta Gol Gaia Brunelli)

Diretta Gol live Sky Sport Football, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Altri articoli di Calcio su Dietro la Notizia