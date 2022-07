Paullese: parziale chiusura della rotatoria “Cerca”

La Città metropolitana di Milano informa che, dovendo procedere alla realizzazione di lavorazioni in carreggiata per la costruzione di manufatti idraulici attraversanti la rotatoria della S.P. 39 “Cerca” (km 8+700 circa), si provvederà alla parziale chiusura della rotatoria medesima e del ramo di immissione ad essa afferente in provenienza dalla S.P. ex S.S. 415 “Paullese”, nei Comuni di Settala e Mediglia, dalle ore 06.00 di lunedì 1° agosto 2022 alle ore 20.00 di venerdì 5 agosto 2022.

https://www.cittametropolitana.mi.it

Altri articoli di trasporti su Dietro La Notizia