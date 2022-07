Attualità e molti sguardi sul futuro nel palinsesto estivo di Radio 24

Prosegue la sperimentazione tra podcast originali e programmi radiofonici

Nuovi programmi declinati al futuro che verrà e nuove forme di sperimentazione multimediale nel palinsesto estivo di Radio 24 al via il 25 luglio fino al 4 settembre.

L’informazione, seria e autorevole, di Radio 24 è sempre in diretta anche d’estate: dai Gr agli aggiornamenti continui della redazione e ai programmi di approfondimento come al mattino In primo piano condotto da Giulia Crivelli, alle 18.00 i fatti, notizie, voci e commenti in Effetto estate con Andrea Ferro e, per lo sport, Tutti convocati con Giovanni Capuano per seguire il campionato in partenza dal 14 agosto.

Come sempre nell’estate di Radio 24 non manca la narrazione di qualità per parlare di libri, fumetti, audiolibri, musica, festival, teatro, e l’appuntamento con la salute nel nuovo spazio quotidiano di Obiettivo Salute Estate di Nicoletta Carbone per mettersi alla prova e organizzare una personale remise en forme anche in vacanza. Una squadra di esperti, tanti consigli, ma anche suggerimenti per nutrire a 360 gradi il benessere di corpo e mente.

Tanti i nuovi programmi estivi, proiettati con uno sguardo al futuro. La scuola del futuro con un viaggio di Piera Ceci nei nuovi ITS, pronti a ripartire con nuovi corsi, nuovi finanziamenti e un collegamento più forte con imprese e territori per i lavori di domani; il futuro dell’agricoltura con Madre Terra, l’agricoltura al futuro di Rosanna Magnano, tra impennata dei costi per la difficoltà di approvvigionamento delle materie prime acuite dalla guerra in Ucraina e una siccità che mette a dura prova le coltivazioni, per capire come sarà l’agricoltura di domani;

il futuro dell’esplorazioni spaziali con Spazio ultima frontiera di Chiara Albicocco per raccontarne l’evoluzione, dalle prime esplorazioni alle ultime scoperte, dalla space economy al turismo spaziale; il futuro dell’arte sulle contaminazioni tra Arte e Tecnologia, con lo Stato dell’arte di Clelia Patella, per capire lacriptoarte, gli nft, il metaverso che ormai sono diventati parte integrante della nostra cultura; ed infine il futuro dello storytelling in A proposito di podcast di Giulio Gaudiano, un programma dedicato al mondo dei Podcast indipendenti con le storie dei podcaster e i temi caldi di questo fenomeno.

Per gli amanti del racconto d’azione arriva il nuovo programma diAntonio Talia e Giampaolo Musumeci, Black Ops – La guerra delle ombre, condotto da Musumeci che racconta di operazioni segrete che vengono messe a segno ogni giorno dai servizi di sicurezza, forze militari speciali, organizzazioni clandestine e gruppi terroristici.

In ogni episodio si racconta un’operazione segreta in giro per il mondo, dagli altipiani dell’Afghanistan ai deserti della Libia, dalle metropoli dell’Estremo Oriente all’America Latina, fino al Mediterraneo e al cuore dell’Europa, dall’avvelenamento di Sergei Skripal ex GB, alla morte dello scienziato nucleare iraniano, le Black Ops.

Prosegue anche nel palinsesto estivo la sperimentazione multimediale di Radio 24 con i podcast originali che diventano programmi in onda: Il serpente Corallo, rielaborazione radiofonica del Podcast originale del trio di giornalisti del Sole 24 Ore, Meazza, Elli e Lo Conte che danno consigli per difendersi da truffe e truffatori; Next generation, il podcast di Federico Taddia e Matteo Bussola sulle generazioni del futuro, con storie di ragazze e ragazzi di oggi tra i 20 e 30 anni che cambieranno l’Italia di domani; Ancora una e poi smetto, il podcast di Marta Cagnola sulle serie tv da vedere e rivedere, che diventa programma in onda, come L’avventura. Storia di Mogol che da podcast è approdato nel palinsesto.

Inoltre, una collaborazione che vede insieme Tv, Podcast e Radio: debutta in onda Profondo Nero di Carlo Lucarelli, che da programma Tv, diventato un Podcast, approda quest’estate su Radio 24 grazie alla collaborazione con Crime+Investigation, canale 119 di Sky e con Vois. Si tratta delle 6 puntate della prima fortunata serie dalle atmosfere noir dell’autore di bestseller.

Ad agosto i programmi classici di Radio 24 propongono approfondimenti speciali come Smart City sulla transizione ecologica in tempo di crisi, in cui Maurizio Melis racconta i punti di contatto tra le crisi del nostro tempo e la ricerca di possibili soluzioni comuni, affrontando temi quali la gestione dell’acqua, le opportunità offerte dalle energie forestali e marine, le sfide dei sistemi di stoccaggio energetico sostenibili e della fusione nucleare. Melog di Gianluca Nicoletti in estate propone Voci per il futuro partendo da un’indagine che pone dubbi e interrogativi a filosofi, futurologi e scienziati per esplorare il futuro della nostra evoluzione sociale, tecnologica e digitale.

Per un’estate da ascoltare e sempre sull’onda di Radio 24 al via il nuovo palinsesto dal 25 luglio al 4 settembre.

https://www.radio24.ilsole24ore.com/

