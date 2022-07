CHAMOISic festival XIII edizione

Dal 22 al 24 luglio il festival sale in alta quota a Chamois per celebrare il talento femminile con la partecipazione di straordinarie artiste.

HEDVIG MOLLESTAD TRIO (NO)

PUPI AVATI: “IL PRIMO GIORNO DI JAZZ”

SOUAD ASLA (DZ)

EMANUELE CISI

GINGER BREW TRIO (GH/IT)

ELEONORA STRINO TRIO

ELENA CANONE, SARA BERTS, PAOLO DELLAPIANA

DJETTE STELLA MARASCIULO

“CRISTALLO DI LUCE” opera di Diego Scroppo

L’accesso ai concerti è gratuito.

Ci siamo! Finalmente è il momento di preparare gli zaini e salire in alta quota per entrare nel vivo di questa XIII Edizione di CHAMOISic festival. Da venerdì 22 a domenica 24 luglio nella Perla delle Alpi Chamois (AO) concerti al via dal pomeriggio nella piazza principale ed in serata nelle locande del paese. In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso l’Hotel Maison Cly.

Biglietteria: Ticket.it

www.chamoisic.com

facebook: www.facebook.com/chamoisicfestival

instagram: www.instagram.com/chamoisic/

youtube: youtube.com/user/chamoisic

Per altre notizie relative al tema Eventi Dietro la Notizia