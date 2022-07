Con il Greenweez Paris Premier Padel Major, in corso di svolgimento a Parigi, il Premier Padel, il nuovo tour globale del quale Sky è partner ufficiale per la stagione 2022, mette in scena la terza tappa del circuito internazionale.

Dopo Doha e Roma, è la capitale francese a ospitare questo evento e su Sky sarà possibile seguire in diretta le giornate conclusive del torneo maschile da domani, venerdì 15, a domenica 17 luglio, con i match in onda su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Il torneo si sta giocando sul Philippe-Chatrier, il campo centrale del Roland Garros, e il primo appuntamento su Sky è fissato per domani alle 14 con i quarti di finale, cui faranno seguito sabato le semifinali e domenica la finale per il titolo.

Alla telecronaca si alterneranno Stefano De Grandis e Dario Massara, affiancati nel commento da Saverio Palmieri, Mauricio Lopez Algarra e Emiliano Pozzoni.

La finale di domenica con la coppia Massara-Palmieri.

La programmazione Sky in diretta del Greenweez Paris Premier Padel Major di Parigi

Venerdì 15 luglio

ore 14 Quarti di finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Sabato 16 luglio

ore 15 Semifinali Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Domenica 17 luglio

ore 15 Finale Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

