“Mistico a Las Vegas”, il nuovo singolo di Ognibene

Dal 29 luglio 2022 è disponibile in rotazione radiofonica e in digitale “Mistico a Las Vegas” (LaPOP), il nuovo singolo di Ognibene.

“Mistico a Las Vegas” è il tormentone estivo targato OGNIBENE. Un brano tutto da ballare, ironico, autobiografico e dalle sonorità elettro pop anni ’80.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Per la prima volta parlo di me in una canzone e lo faccio prendendomi in giro. MISTICO A LAS VEGAS è il primo singolo di una trilogia di canzoni con le quali desidero raccontarmi al pubblico. Nel brano ho cercato di evidenziare quanto mi senta fuori posto a seguire i canoni imposti dalla società. Ogni giorno la mia vita si divide tra businessman e rockstar ma non mi sento a mio agio in nessuno dei due personaggi”.

Il videoclip di “Mistico a Las Vegas”, ideato e diretto dalle sapienti mani di Adriano Giotti, è la rappresentazione di ciò che viene raccontato all’interno della canzone. Diversi personaggi poco credibili, che si prendono forse troppo sul serio, danno vita ad un figurante “pacchiano” che prende il sopravvento. Il tutto, ovviamente condito da una Las Vegas, città del peccato, proiettata sullo sfondo.

