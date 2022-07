La cantautrice, musicista, producer, vincitrice di 4 Latin Grammy Awards e prima artista brasiliana a ricevere il Premio Tenco Internazionale, MARISA MONTE si è esibita in concerto per l’ultima tappa italiana del tour “PORTAS” ieri, sabato 9 luglio, presso l’Arena Santa Giuliana a Perugia (ore 21.00 – Via Baldassarre Orsini, 06121), in occasione di UMBRIA JAZZ 22.

La cantautrice brasiliana più acclamata ha portato in Italia le raffinate musiche del suo ultimo album “PORTAS” (Sony Music), pubblicato a luglio 2021, che unisce sonorità del Pop brasiliano contemporaneo e influenze Jazz e Soul.

“Portas” è un lavoro caratterizzato dall’intenso intreccio di sonorità Jazz e Soul che, insieme ad eleganti arrangiamenti vocali, accompagnano alla perfezione le delicate sfumature della voce di Marisa Monte, totalmente immersa, anche poeticamente, tra i diversi argomenti trattati. Di recente, l’artista ha lanciato il nuovo singolo “Pra Melhorar” feat. Seu Jorge y Flor, sempre estratto da questo album.

L’album evidenzia la capacità di Marisa di unire facilmente generi musicali differenti a uno stile e maturità che derivano dall’esperienza acquisita durante la sua straordinaria carriera. A causa della pandemia, l’album “Portas” è stato registrato, mixato e masterizzato nel suo studio di Rio de Janeiro. Gli interventi dei guests sono stati realizzati in collegamento con gli studi di Lisbona, Los Angeles e New York.

